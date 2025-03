Elon Musk denuncia un "ciberataque masivo" contra X

Publicado por Alejandro Baños 10 de marzo, 2025

Elon Musk ha denunciado un ciberataque "masivo" contra X después de que la plataforma haya registrado numerosos fallos e interrupciones durante el lunes.

Según afirmó el propio Musk, este ciberataque -delitos que la plataforma sufre "todos los días"- proviene desde una gran entidad e, incluso, apuntó a la implicación de algún país, sin dar nombres.

"Hubo (y sigue habiendo) un ciberataque masivo contra X. Nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos. O un grupo grande y coordinado y/o un país está involucrado", escribió Musk en una publicación en la red social.

Desde primera hora de la mañana, X comenzó a sufrir caídas. Las interrupciones provocaron que tanto el sitio web de la plataforma como la app para diferentes dispositivos tardasen en abrir cuando un usuario intentaba acceder.

Según la plataforma downdetector.com, el 56% de los reportes provenían de fallos en la app, mientras que el 33% estaban originados en el sitio web.

Tesla, objeto de ataques

X no es la única compañía relacionada con Elon Musk que está siendo vulnerada. En los últimos tiempos, Tesla, Inc. ha sido objeto de numerosos ataques físicos: graffitis y protestas violentas en instalaciones; incendios provocados en concesionarios, estaciones de carga o vehículos; etc.