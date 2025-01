Justin Baldoni prepara demanda contra Blake Lively tras acusaciones de acoso sexual

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 3 de enero, 2025

La tensión entre los actores de It Ends With Us, Justin Baldoni y Blake Lively, sigue aumentando. Según el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, el actor y director tiene planes de demandar a Lively en respuesta a las acusaciones que ella presentó.

El conflicto legal comenzó el 20 de diciembre, cuando Lively demandó a Baldoni por presunto acoso sexual durante el rodaje, además de alegar una campaña coordinada para dañar su reputación tras el estreno de la película, que generó más de 300 millones de dólares en taquilla.

Baldoni y su equipo legal rechazaron las acusaciones, calificándolas de "falsas y escandalosas". Ahora, el abogado de Baldoni confirmó que su cliente tomará medidas legales contra Lively que acompañará con la divulgación de mensajes de texto y documentos que, según ellos, demostrarán su versión de los hechos.

“Tenemos pensado publicar todos los mensajes de texto que intercambiaron los dos. Queremos que la verdad salga a la luz. Queremos que los documentos salgan a la luz. Queremos que la gente saque sus propias conclusiones basándose en los documentos”, afirmó Freedman, aunque no especificó cuándo se presentará la demanda.

Por otro lado, los representantes legales de Lively han reiterado que las acusaciones que ella presentó en la corte son válidas y las defenderán con firmeza.

Más involucrados en el caso

Además, Baldoni presentó una demanda de 250 millones de dólares contra The New York Times, acusando al periódico de distorsionar los hechos relacionados con las acusaciones de Lively y de contribuir a una narrativa perjudicial. Un portavoz del diario defendió su cobertura, destacando que fue “meticulosa y responsable”.

El conflicto también ha involucrado a Ryan Reynolds, esposo de Lively, quien supuestamente reprendió a Baldoni en una reunión privada y presionó a la agencia de Baldoni para que dejara de representarlo. Un representante de la agencia negó estas acusaciones.

Contexto del conflicto

It Ends With Us, basada en la novela de Colleen Hoover, trata sobre una relación marcada por la violencia doméstica. Durante el rodaje, las tensiones entre los protagonistas se deterioraron, lo que llevó a tensiones visibles durante la promoción del filme. Lively afirmó que el ambiente de trabajo era hostil, y llegó a organizarse una reunión para abordar la situación. Como parte de su demanda, presentó mensajes de texto que, según ella, demuestran un intento de desprestigiarla públicamente. En uno de esos mensajes, un publicista cercano a Baldoni habría dicho que el actor quería "enterrar" la carrera de Lively.