Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 30 de diciembre, 2024

La actriz Blake Lively presentó una denuncia formal contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de la adaptación cinematográfica de It Ends With Us. Según un informe exclusivo con nuevas revelaciones de la revista People, las acusaciones incluyen acoso sexual, manipulación emocional y una campaña de desprestigio en represalia por haber alzado la voz.

La denuncia -registrada el 20 de diciembre ante el Departamento de Derechos Civiles de California- marca el primer paso para una posible demanda laboral. En el documento, Lively detalla episodios que -según ella- crearon un ambiente tóxico tanto dentro como fuera del set, señalando que su objetivo es "proteger a quienes aún temen hablar".

Lively y sus graves acusaciones a Baldoni

El informe expone supuestas situaciones ocurridas durante la producción de la película. Entre las más graves, Lively acusa a Baldoni de ingresar sin permiso a su tráiler mientras amamantaba, improvisar besos no acordados durante las escenas y realizar comentarios despectivos sobre su peso y apariencia.

Además, la actriz asegura que Baldoni coordinó un ataque mediático en su contra, utilizando redes sociales y publicaciones falsas para dañar su reputación.

Mientras Baldoni niega rotundamente las acusaciones y las califica de "infundadas", otras importantes figuras del medio han expresado su apoyo a Lively. Por otro lado, la agencia WME anunció que cortó lazos con Baldoni tras la denuncia, y su coanfitriona en el podcast The Man Enough, Liz Plank, renunció a su cargo, citando diferencias éticas.

Con un proceso legal en curso que podría incluir contrademandas por parte de Baldoni, el desenlace de esta disputa podría convertirse en un momento clave para evaluar el estado real de la industria. Lively, por su parte, ha dejado claro que no se detendrá en su búsqueda de justicia.