Daniel Penny enfrenta el juicio por estrangulamiento de Jordan Neely en el metro de Nueva York

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por 21 de octubre, 2024

Daniel Penny, un exmarine de marina estadounidense de 25 años, se presentará ante el tribunal en Nueva York para enfrentar cargos de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio negligente por la muerte de Jordan Neely, un homeless de 30 años, durante un incidente en el metro de la ciudad en mayo de 2023.

Penny se ha declarado inocente y sostiene que actuó en defensa propia. Si es condenado, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Penny y su justificación de defensa propia

El caso ha generado una amplia controversia desde que ocurrió, avivando debates políticos y sociales. Testigos declararon que Neely -quien era negro y homeless- gritaba y pedía dinero a los pasajeros en el tren cuando Penny, lo sujetó en un estrangulamiento que duró varios minutos. El incidente fue grabado en video por varios testigos, lo que ha avivado la discusión pública sobre la respuesta de Penny y su justificación de defensa propia.

En declaraciones de Penny: "Un hombre subió tropezando en Second Avenue, parecía estar drogado".

"Fue una situación aterradora", admitió el exmarine. "Existe la idea errónea de que los marines no se asustan. En realidad, uno de nuestros valores fundamentales es el coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino cómo se maneja el miedo". Continuó explicando que temía por sí mismo, pero también por los otros pasajeros, entre ellos mujeres y niños: "No podía simplemente quedarme sentado sin hacer nada."

Antes del inicio de la selección del jurado este lunes, aproximadamente 40 personas se reunieron fuera del tribunal para protestar por la muerte de Neely. Los fiscales alegan que Penny mantuvo a Neely en un estrangulamiento durante unos seis minutos, continuando incluso después de que Neely había dejado de moverse. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto en el hospital. El médico forense de la ciudad de Nueva York concluyó que la causa de la muerte fue la "compresión del cuello", y catalogó el hecho como un homicidio.

No hay motivación racista

Neely era un bandido y un rostro conocido en las calles de Nueva York, donde a menudo se lo veía imitando a Michael Jackson en lugares concurridos como Times Square. Aunque en su vida adulta acumuló numerosos arrestos por delitos menores como evadir tarifas, robo y agresiones, los miembros de su familia explicaron que Neely sufría de problemas de salud mental que comenzaron tras el asesinato de su madre cuando él tenía 14 años. Su madre fue estrangulada por su novio, un evento que marcó un punto de inflexión en su vida.

Penny refuta muchas hipótesis sobre la muerte de Neely. Una de ellas, la versión de quienes aseguran que hubo una motivación racista detrás de su actuación. Esto, afirmó, es "ridículo": "No vi a un hombre negro amenazando a los pasajeros, vi a un hombre amenazando a los pasajeros, muchos de los cuales eran personas de color".

Penny añadió también que intentaba proteger al propio Neely y que "estaba tratando de mantenerlo en el suelo hasta que viniera la Policía, rezaba que llegasen y tomasen el control de la situación".