John Feinstein, columnista deportivo y escritor, falleció a los 69 años

Publicado por Juan Peña 14 de marzo, 2025

El periodista deportivo John Feinstein murió este jueves a los 69 años de edad. Feinstein murió de causas naturales en casa de su hermano en McLean, Virginia, de acuerdo con el medio ESPN.

Feinstein hizo carrera en el periodismo desde la década de los 70, cuando comenzó como reportero de sucesos policiales. Pasó después de la sección de deportes y se especializó en baloncesto universitario.

Escritor de hasta 48 libros, obtuvo reconocimiento significativos por estos y llegó a ser uno de los Bestsellers del New York Times.

Feinstein fue galardonado con el Curt Gowdy Media Award por el Basketball Hall of Fame en 2013. También forma parte del National Sportscasters and Sportswriters Hall of Fame.