Mensaje del papa en el Ángelus: "Continúo con confianza mi hospitalización"

Publicado por Israel Duro Verificado por 23 de febrero, 2025

El papa Francisco lanzó a los fieles un mensaje de esperanza para el rezo del Ángelus, que no pudo presidir por segunda semana consecutiva por su delicado estado de salud: "Continúo con confianza mi hospitalización en el Policlínico Gemelli, siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso también forma parte de la terapia!".

El escrito papal se suma al también comunicado emitido por el Vaticano a primera hora de la mañana. A pesar de que el estado del pontífice continúa siendo "crítico" debido a las complicaciones de la neumonía bilateral que padece y la crisis asmática que sufrió el sábado, los médicos anunciaron que "la noche ha transcurrido tranquila. El papa ha descansado".

Francisco sigue recibiendo oxígeno y no desayunó ni leyó la prensa

Fuentes vaticanas señalaron a AFP que "el comunicado evidencia que no se repitió la crisis del sábado, aunque el papa sigue recibiendo oxígeno a través de una cánula". Además, contrariamente a su costumbre, no desayunó ni leyó los periódicos este domingo, señalaron estas mismas fuentes a la agencia.

No obstante, en su mensaje para el rezo dominical, Francisco se mostró agradecido con los médicos que le cuidan y por la "cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas. En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.

Recuerdo a la Guerra de Ucrania

Francisco también dedicó el mensaje a la Guerra de Ucrania, "¡un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad" que cumple su tercer aniversario el 24 de febrero, y del resto de las guerras abiertas en el mundo: "“Mientras renuevo mi cercanía al martirizado pueblo ucraniano, los invito a recordar a las víctimas de todos los conflictos armados y a rezar por el don de la paz en Palestina, en Israel y en todo Oriento Medio, en Myanmar, en Kivu y en Sudán".