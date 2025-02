Los hermanos Menéndez, culpables de asesinar a sus padres en los noventa, no tendrán un nuevo juicio

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 21 de febrero, 2025

Este viernes, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, negó un nuevo juicio a los hermanos Erik y Lyle Menéndez, cerrando de esta manera una de sus pocas vías hacia la libertad.

El fiscal Hochman anunció su decisión en una conferencia de prensa, 30 años después de que los hermanos Menéndez fueran declarados culpables de asesinar a sus padres José Enrique Menéndez y Mary Louise Menéndez con una escopeta, en uno de los juicios más recordados y polémicos de los noventa.

Durante el juicio, Erik y Lyle arguyeron que cometieron el asesinato porque temían que sus padres fueran a asesinarlos, mostrando como evidencia un historial de abusos de índole sexual, emocional y físico.

En principio, los hermanos fueron juzgados por separado, con dos jurados diferentes y, en ambos casos, los miembros del jurado no llegaron a un acuerdo unánime, provocando la anulación de los dos juicios.

Luego, en un segundo juicio, a los hermanos se los juzgó juntos, y aquí el juez excluyó de su defensa las pruebas de abuso, algo que fue determinante para que Erik y Lyle Menéndez fueran finalmente condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

La Fiscalía argumentó que el móvil de los hermanos fue quedarse con la multimillonaria herencia de sus padres, en un caso que volvió a ganar la atención del público el año pasado, gracias al documental de Netflix ‘Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story’.

Décadas después, los hermanos Menéndez, con el respaldo de un grupo de 20 familiares, pidió al exfiscal de distrito George Gascón que reconsiderara el caso, solicitando un nuevo juicio basándose en nuevas pruebas que alegaban que habían sido abusados por su padre.

Entre las pruebas presentadas se incluía, por ejemplo, una nota escrita por Erik en 1988, en la que detallaba los abusos y una declaración de un exintegrante de la banda Menudo, que aseguró que también fue víctima de José Menéndez.

No obstante, Hochman derrotó aplastantemente al exfiscal Gascón, que estaba abierto a reabrir el caso, y afirmó que las nuevas pruebas eran demasiado débiles para llevar adelante un nuevo juicio.

"Lo que creo es que testificaron sobre esos abusos sexuales. Absolutamente testificaron con gran detalle. También entiendo que, cuando se trató de corroborar esa información, había una falta extrema de pruebas", dijo Hochman a la prensa. "Y el hecho de que fuera su cuarta versión... Es decir, no dijeron desde un principio: 'Matamos a nuestros padres porque nuestro padre nos abusó sexualmente'. No lo mencionaron cuando fueron arrestados, no se lo dijeron a nadie".