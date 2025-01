CNN deberá pagar $5 millones a un veterano de la Marina tras un veredicto por difamación

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 17 de enero, 2025

Un jurado concluyó este viernes que CNN difamó al veterano de la Marina de los Estados Unidos, Zachary Young, al sugerir que obtuvo ganancias indebidas durante la retirada militar de Afganistán en 2021.

Tras varios días de juicio y más de ocho horas de deliberación, el jurado decidió otorgar a Young 5 millones de dólares en daños compensatorios por las pérdidas sufridas. Además, la cadena enfrentará una segunda etapa del proceso para definir el monto que deberá pagar en daños punitivos.

Acusaciones y alegatos

El caso giró en torno a un informe transmitido en noviembre de 2021 en el programa The Lead with Jake Tapper. En dicho segmento, CNN afirmó que Young cobraba tarifas exorbitantes para evacuar a personas de Afganistán, describiéndolo como parte de un "mercado negro". Young argumentó que esas declaraciones no solo eran falsas, sino que también destruyeron su reputación y negocio como contratista de defensa. Además, afirmó que la cobertura lo calificó injustamente de "aprovechador ilegal" que explotaba la desesperación de afganos en riesgo.

Durante el juicio, se presentó evidencia de mensajes internos entre empleados de CNN que mostraban hostilidad hacia Young. Algunos mensajes lo describían como "capullo" e "idiota", mientras que otros revelaron una intención deliberada de perjudicarlo, incluido uno que decía: "Vamos a atrapar a ese hijo de p*** de Zachary Young".

El impacto en la vida de Young

Young testificó que las acusaciones de CNN no solo afectaron su carrera profesional, sino también su vida personal. Durante su testimonio, se emocionó al describir cómo el informe perjudicó su matrimonio y reputación, incluso cuando rescató a 22 mujeres afganas en medio del caos.

A pesar de que CNN emitió una disculpa pública en marzo de 2022, varios empleados de la cadena declararon en el juicio que no consideraban necesaria dicha disculpa. Algunos defendieron el uso del término "mercado negro" como adecuado, lo que intensificó las tensiones durante el proceso judicial.

La decisión del jurado y los próximos pasos

El juez William S. Henry instruyó al jurado a considerar factores como la intencionalidad y la magnitud de los daños al determinar los daños punitivos. También enfatizó que la compensación adicional no debe destruir financieramente a CNN, pero debe ser suficiente para castigar y disuadir conductas similares en el futuro.

El jurado deberá ahora decidir la cuantía de los daños punitivos, lo que marcará un precedente importante en casos de difamación relacionados con medios de comunicación.