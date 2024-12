Marjorie Taylor Greene pide la pena de muerte para el guatemalteco acusado de prender fuego a una mujer en el metro

Publicado por Juan Peña Verificado por 25 de diciembre, 2024

La representante republicana Marjorie Taylor Greene no quedó indiferente a los últimos sucesos en Nueva York tras los cuales un inmigrante guatemalteco fue acusado de prender fuego a un vagón y metro y quemar viva hasta la muerte a una mujer.

La republicana publicó un mensajes en redes sociales para declarar que el acusado, Sebastian Zapeta, no merece más que la pena de muerte, sin siquiera perder tiempo en un proceso judicial al uso.

La representante, conocida por sus posturas polémicas y radicales en el seno del partido aseguró: "Pena de muerte, no malgasten dinero en un juicio largo. Condenadle y acabad con él. Lo que hizo es tan increíblemente malvado. No puedo seguir viendo el vídeo. Y cómo parece que nadie intentó salvarla es algo que me supera".

La investigación abierta por el Departamento de Policía de Nueva York señaló en rueda de prensa que Zapeta presuntamente "utilizó lo que creemos que es un mechero para prender fuego a la ropa de la víctima, que quedó totalmente envuelta en cuestión de segundos". El fiscal adjunto Ari Rottenberg alegó el martes ante el tribunal que el sospechoso avivó el fuego con una camisa.