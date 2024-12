Las políticas DEI, sentenciadas: compañías y administraciones las eliminan de sus estructuras

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 6 de diciembre, 2024

Se idearon, se establecieron sus bases, se esquematizaron, se impulsaron y se acabaron integrando en cualquier estructura, fuese del ámbito privado o del público. En ocasiones, por decreto. Pero comenzaron a aparecer voces discrepantes que, poco a poco, fueron ganando más y más adeptos, principalmente porque se estaba sustituyendo la meritocracia individual por unos estándares basados en una presunta diversidad, equidad e inclusión. O lo que comúnmente se conoce como políticas DEI.

Desde que se fraguaron, numerosas instituciones, organismos -como Naciones Unidas (ONU), por supuesto- y compañías públicas y privadas han adoptado las políticas DEI para, supuestamente, dar una imagen de progreso, de innovación y de respeto hacia los que son 'distintos', fuese por su orientación sexual, su fe o su etnia. Sin embargo, los críticos denuncian que una cosa es que se respeten los gustos o los orígenes de la persona y otra cosa es que se les dé un mayor valor a esos aspectos que al esfuerzo y al trabajo individual al contratar a un nuevo empleado.

Con el paso del tiempo, administraciones públicas y entidades privadas -que fueron obligadas a que las políticas DEI fuesen un pilar fundamental en sus esquemas- han ido dándose cuenta de que no son más que unos estándares impuestos por el progresismo radical con fecha de caducidad. Y, por ello, han tomado la decisión de abandonar esa agenda.

Southwest Airlines

Southwest Airlines ha sido la última compañía hasta la fecha en sumarse y poner fin a las políticas DEI.

Esta decisión llega después de que una de las aerolíneas más importantes del país fuese demandada por el grupo America First Legal (AFL), que alegó que Southwest Airlines ejecutaba "prácticas ilegales discriminatorias" a la hora de contratar a nuevos empleados.

Tras una investigación pedida hace aproximadamente un año por AFL contra la aerolínea por "presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa en virtud de la Ley Federal de Contratación" -que, además, ha recibido más de 330 millones de dólares en contratos federales, según indicó en un comunicado el grupo legal-, Southwest Airlines ha tomado la decisión de abandonar las políticas DEI.

Boeing

Otra compañía del sector aeronáutico. Boeing puso fin a su oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión, ya que, de acuerdo con personas familiarizadas, el departamento se combinará con otro equipo de recursos humanos centrado en el talento y la experiencia de los empleados.

Esta decisión forma parte de una estrategia impulsada por la nueva directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, que informó de que la compañía ejecutará una reducción del 10% de la plantilla.

Walmart

Walmart informó de que revertirá varias de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Por ejemplo, se supo que la empresa no renovará un compromiso de cinco años para un centro de equidad racial establecido en 2020 después de la muerte de George Floyd. Además, dejará de participar en un índice de derechos LGBT.

Dentro de su decisión, Walmart también eliminará las cuotas en sus profesionales por razones de raza o género. Apela a que siempre ha sido una empresa que se ha enfocado en ayudar al crecimiento económico del país y a ser una compañía para todos los estadounidenses.

Harley-Davidson

En el caso del fabricante de motocicletas, Harley-Davidson anunció que abandonaba sus políticas DEI por la oleada de críticas que recibió al impulsarlas.

En abril, Harley-Davidson prescindió de las cuotas de contratación y, actualmente, estaban preparándose para eliminar cualquier "contenido con motivación social".

Caterpillar

"El paisaje de la América corporativa está volviéndose rápidamente hacia la cordura y la neutralidad. No más entrenamientos woke. No más donaciones para causas divisivas: todo patrocinio, conferencia, donación y acto debe ser aprobado por la dirección para garantizar que no haya divisiones ni cargas políticas". Estas fueron las palabras que pronunció el activista Robby Starbuck cuando el fabricante de maquinaria Caterpillar anunció que eliminaba las políticas DEI de su estructura.

La razón que dio Caterpillar fue que la capacidad corporativa esté enfocada en las operaciones comerciales y que sea la directiva la que tomó decisiones al respecto.

Alabama y Florida

Pero no solo desde la empresa privada se han suprimido las políticas DEI. Las Administraciones de Alabama y Florida también han decidido quitarse de en medio todo rastro de esta agenda progresista eliminando cualquier tipo de financiación pública.

En el caso de Alabama, la gobernadora Kay Ivey firmó en marzo una ley que veta los programas DEI en la enseñanza pública. La norma prohíbe el uso de fondos estatales para financiar "conceptos divisivos", definidos como la discriminación por "raza, color, religión, sexo, etnia u origen nacional". Entre otras, que cualquiera de esas condiciones implique que "el individuo es inherentemente racista, sexista u opresivo, ya sea consciente o inconscientemente".

Por su parte, el Consejo de Educación de Florida comunicó en enero que las universidades públicas no podrán utilizar dinero estatal o federal para iniciativas DEI. Dos meses después, la Universidad de Florida cerró su oficina DEI, despidiendo en el camino a todos sus empleados para ahorrarse 5 millones de dólares.