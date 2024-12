Las balas usadas en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tenía texto escrito: "Negar", "defender" y "declarar"

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 5 de diciembre, 2024

Las balas con las que asesinaron al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tenían escritas las palabras “negar”, “defender” y “deponer”. Así lo aseguró un funcionario policial que conversó con Associated Press.

“El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato (...) Las palabras en la munición pueden haber sido una referencia a las estrategias que utilizan las compañías de seguros para tratar de evitar pagar reclamaciones”, reseñó el medio de comunicación.

Las autoridades explicaron que los investigadores recuperaron varios casquillos de bala de 9 mm del exterior del hotel y un teléfono móvil del callejón por donde huyó el tirador.

Entre tanto, este jueves se publicaron imágenes que muestran al sospechoso con la cara descubierta. Las autoridades mantienen buscando al sujeto. El sospechoso sigue a la fuga.

El presidente ejecutivo de UnitedHealth, Brian Thompson, murió este miércoles por la mañana tras recibir varios disparos en Manhattan frente al Hilton.

De acuerdo con los primeros reportes, la Policía cree que fue un ataque selectivo.

Thompson se encontraba frente al hotel cerca de las 6:45 am para asistir a una conferencia. Un hombre enmascarado que habría estado esperando su llegada le disparó varias veces y huyó por la Sexta Avenida en bicicleta.

Según Pix 11, UnitedHealth Group mantenía una conferencia con inversores en el hotel, que fue interrumpida por el número uno del grupo, Andrew Witty, quien habló de una "situación (...) muy grave".