El Departamento de Seguridad de Texas rescata a un niño salvadoreño de 10 años que fue abandonado en la frontera

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 29 de noviembre, 2024

Autoridades de Texas encontraron a un niño salvadoreño de 10 años abandonado por traficantes de personas cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El menor, hallado solo y con evidente angustia en el condado de Maverick, explicó entre sollozos que un guía de contrabando lo abandonó a su suerte.

Chris Olivarez, teniente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), informó que el menor llevaba consigo únicamente un teléfono móvil y mencionó que estaba perdido pero que su mamá se encuentra en Estados Unidos. Las autoridades trasladaron al niño a la Patrulla Fronteriza para garantizar su protección y atención.

Un video publicado por Olivarez muestra el momento en que encuentran al niño y él explica su situación. “Me dejaron solo. No me quieren guiar”, dijo el menor mientras lloraba. El oficial le aseguró que recibiría ayuda.

Recuperación de niños no acompañados en aumento

El hallazgo del niño salvadoreño se produce pocos días después de que el DPS de Texas rescatara a más de 60 menores no acompañados como parte de la Operación Estrella Solitaria. Entre ellos se encontraba una niña de 2 años de El Salvador, hallada con un papel amarillo que contenía un nombre y un número de teléfono.

Los traficantes suelen enviar a los menores con información de contacto de supuestos "patrocinadores" en Estados Unidos. Sin embargo, un informe reciente destacó que muchos de estos niños son víctimas de trata y explotación, incluyendo trabajos forzados, tras llegar al país.

Reflexión sobre la crisis fronteriza

Olivarez subrayó la gravedad de la situación fronteriza y los riesgos que enfrentan los menores. “Mientras muchos de nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias con nuestras familias y amigos, no olvidemos que muchos niños no podrán disfrutar de las fiestas ni ver a sus familias porque se han visto en una situación desesperada debido a las condiciones de la frontera abierta”, señaló.

La Administración Biden, por su parte, ha implementado políticas para transferir a los menores al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que los coloca bajo el cuidado de patrocinadores. Sin embargo, más de 320.000 menores no acompañados han sido reportados como desaparecidos durante este Gobierno, alimentando críticas sobre la gestión de la crisis migratoria y el riesgo al que están expuestos estos niños vulnerables.