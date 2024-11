Texas evalúa enviar a los inmigrantes ilegales directamente al ICE para su deportación en lugar de a ciudades santuario

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 29 de noviembre, 2024

El estado de Texas está evaluando un plan para enviar los autobuses con inmigrantes ilegales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lugar de mandarlos a las ciudades santuarios. Esta medida, además iría acompañada de de un aumento del número de buses de ilegales.

Las autoridades del Estado de la Estrella Solitaria creen que, con esta medida, los sin papeles serían procesados rápidamente para su deportación. Texas quiere hacer frente a la crisis fronteriza que se vive en el país y forma parte de la operación Lone Star impulsada por el gobernador Greg Abbott.

"Siempre estaremos involucrados en la seguridad fronteriza mientras seamos un estado fronterizo (...) Hemos gastado mucho dinero de los contribuyentes para tener el nivel de disuasión que tenemos en la frontera y no podemos simplemente darnos por vencidos", dijo una fuente del Gobierno de Texas a The New York Post.

En ese sentido, la fuente detalló que la logística para llevar adelante el plan sería que los autobuses alquilados por Texas desde ciudades fronterizas serán redirigidos desde lugares santuarios como Nueva York, Chicago y Denver, a centros de detención federales para ayudar a los agentes del ICE.

Entre tanto, el nuevo zar de todas las fronteras explicó que aunque el gobernador no le ha mencionado el plan, está dispuesto a colaborar para que esto se lleve adelante.

"Vamos a ayudarlos a terminar este trabajo y a proteger a Texas y vamos a trabajar en conjunto. Y [Abbott] no tiene que preocuparse de que esta administración lo demande... para proteger la frontera de Texas", señaló Homan.

Según los cálculos de NYP, Texas transportó en autobús a casi 120.000 migrantes desde la frontera a Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Los Ángeles y Chicago a partir de 2022.

Recientemente el gobernador Abbott explicó que el estado avanza en la Operación Lone Star. El republicano sostuvo que está comprometido con aplicar todas las herramientas que permitan frenar la crisis migratoria.

“Texas seguirá implementando todas las herramientas y estrategias disponibles en el marco de nuestra histórica misión fronteriza para proteger y defender nuestro estado y nuestra nación”, publicó el gobernador Abbott en las redes sociales.

En ese sentido, Abbott resaltó que Texas ha disminuido los cruces ilegales hacia el estado en más del 86%. Resaltó que menos cruces ilegales hacia Texas significan menos inmigrantes para transportar a las ciudades santuario.

Además, el gobernador compartió fotos en X de soldados de la Guardia Nacional de Texas reforzando las barreras fronterizas en preparación para una posible migración masiva, según la página oficial del Gobierno de Texas.