Dan de baja a un profesor en California tras dar una charla contra la elección de Trump en clase

Publicado por Juan Peña Verificado por 14 de noviembre, 2024

Polémica en el sur de California después del estallido de un profesor contra la elección de Donald en plena clase. Después de las quejas por la violenta diatriba del docente, el Distrito Escolar de Chino Valley lo puso en baja administrativa.

"Sólo hagan el calentamiento. Estoy cabreado", dijo. "La gente vota a un maldito violador y estoy cabreado. No me importa, que me echen. Estoy luchando por mi hija, mis sobrinas, sus derechos", declaró el profesor en plena clase a gritos, de acuerdo con los relatos de los alumnos.

Todo comenzó cuando el docente se dio cuenta de que uno de sus alumnos llevaba una gorra MAGA, la cual rechazó quitarse.

Si bien la política del distrito escolar asegura que las gorras están prohibidas en el interior de las aulas, nada justificaría en principio el estallido de rabia del profesor en contra del alumno, además del largo discurso político que mantuvo frente a la clase.

"Un pederasta, ¿eh? Voten a ese maldito violador", habría vociferado el profesor, de acuerdo con CBS. "Tengo una hija, tres sobrinas y él las violaría, y la gente le vota. Los cristianos están votando por él - montón de perdedores, falsos cristianos".

Sonja Shaw, responsable del Distrito Escolar, dijo que los padres llamaron al centro escolar después del incidente. Se quejaron del discurso del profesor, que tildaron de anticristiano. "No puedo dar detalles sobre las medidas disciplinarias, aparte de decirles de forma oficial que el profesor ha sido puesto en licencia para la investigación", dijo Shaw.

Si esta situación indignó a algunos padres y alumnos, los hay también quienes apoyan al profesor. De acuerdo con CBS, después del incidente, un grupo de estudiantes ha recogido firmas para una petición online para impedir que el docente pierda su puesto de trabajo.