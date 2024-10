Donald Trump anuncia que su hija Tiffany está embarazada

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 10 de octubre, 2024

El expresidente Donald Trump sorprendió este jueves al anunciar públicamente que su hija menor, Tiffany Trump, está embarazada. La revelación se produjo de manera inesperada durante un evento en el Club Económico de Detroit.

Trump dejó escapar la noticia cuando mencionó al suegro de Tiffany, Massad Boulos, quien se encontraba entre la audiencia. “Resulta que es el padre del marido de Tiffany, Michael, que es un joven excepcional. Y ella es una joven excepcional. Y va a tener un bebé. Eso es genial”, afirmó. La declaración fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.

Hasta ese momento, no se había hecho pública la noticia del embarazo de Tiffany, de 30 años. No obstante, aún no se ha revelado ni cuándo nacerá el bebé ni otros detalles de la dulce espera.

La relación amorosa de Tiffany

Tiffany se casó con Michael Boulos en noviembre de 2022 en una ceremonia realizada en Mar-a-Lago, después de haber salido juntos desde 2018. Michael, hijo de Massad Boulos, pertenece a una influyente familia empresarial con raíces en el Líbano y operaciones en Nigeria a través de Boulos Enterprises, una compañía dedicada a la producción y distribución de equipos mecánicos y motocicletas.

La familia Trump crece

Trump ya es abuelo de 10 nietos, hijos de sus otros tres hijos mayores. Donald Trump Jr. tiene cinco hijos, Eric Trump tiene dos, e Ivanka Trump, casada con Jared Kushner, tiene tres. El nuevo bebé de Tiffany sumará otro miembro a la creciente familia del expresidente.

Tiffany Trump y su perfil discreto

A diferencia de sus hermanos mayores, Tiffany ha mantenido un perfil más discreto durante el ascenso político de su padre. Sin embargo, en 2020, tuvo una participación destacada al hablar durante la Convención Nacional Republicana, y en este año también asistió a la reunión del Partido Republicano en Milwaukee, mostrando su apoyo a la candidatura de su padre.