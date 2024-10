Taylor Swift pierde millones de oyentes tras apoyar a Kamala Harris

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 2 de octubre, 2024

"Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda". Con esa frase, Taylor Swift mostró públicamente su respaldo a la candidata demócrata para las elecciones de noviembre. Un apoyo que, además de no generar influencia alguna entre el electorado, le ha salido cara a la autora de éxitos como Shake It Off (2014): ha perdido millones de oyentes en las principales plataformas musicales.

Según datos sobre el nivel de engagement de Swift analizados por Chartmetric, Swift vio como perdió más de dos millones de oyentes en Spotify, pasando de 94 millones mensuales a 91,9 millones, tras alinearse a Harris. Eso sí, no se especifica que esos 'ex oyentes' sean de Estados Unidos.

Aun así, la compañía mantuvo el nivel de engagement de la cantante en una posición de "influyente".

En otra de las principales plataformas musicales, YouTube, las reproducciones de los videos de la cuenta oficial de Swift cayeron un 10% -de 102,4 millones de reproducciones mensuales a 92,5 millones- después de que apoyase a la candidata demócrata. En este caso, sí que corresponde a datos de Estados Unidos.