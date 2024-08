La Administración Biden-Harris critica a la Justicia por bloquear su amnistía para inmigrantes ilegales

El presidente Joe Biden expresó sus críticas en contra de la reciente decisión de una corte de distrito de Texas que bloquea parte de las acciones de su Administración diseñadas para dar amnistía a ilegales que lleven viviendo más de diez años en el país y cuyo cónyuge legal sea ciudadano de los Estados Unidos.

Biden subrayó que su Administración apelará esta decisión. También instó al Congreso a trabajar en una reforma migratoria integral que aborde estos desafíos de manera permanente:

Anoche, un solo tribunal de distrito en Texas dictaminó que nuestro trabajo para mantener unidas a las familias tiene que detenerse. Esa decisión es errónea. Estas familias no deberían separarse innecesariamente. Deberían poder permanecer juntos, y mi Administración no dejará de luchar por ellos.

​

​​No me interesa jugar a la política con la frontera o la inmigración; me interesa resolver problemas. Tampoco me interesa separar a las familias. Eso no es lo que somos como estadounidenses. Seguiré luchando para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración roto.