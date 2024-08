David Dutch, víctima del intento de asesinato de Trump, habla por primera vez desde que salió del hospital

Publicado por Juan Peña Verificado por 8 de agosto, 2024

Por primera vez desde que salió del hospital, una de las víctimas del atentado de Thomas Matthew Crooks en Butler, Pensilvania, ha hecho unas declaraciones al respecto del ataque contra Donald Trump.

David Dutch, un veterano de los Marines de 57 años de edad, recibió dos de los disparos que Crooks realizó desde el tejado de un edificio cercano al mitin del republicano el 13 de julio. Estaba sentado en la grada ubicada a las espaldas de Donald Trump.

A su salida del Hospital General del Condado de Allegheny, Dutch y su familia publicaron un comunicado que fue recogido por la prensa. "David, su esposa, Sheree, y el resto de la familia Dutch desean expresar su más sincera gratitud por el enorme nivel de apoyo que han recibido de sus amigos, sus compatriotas estadounidenses y todos los demás, tanto nacionales como extranjeros, que han tenido a David y a su familia en sus oraciones", dijo la familia Dutch en un comunicado a través de su abogado en The Law Offices of Max C. Feldman.

La familia también aprovechó para agradecer a todos los servicios de emergencias y a las fuerzas del orden por su trabajo en Butler a la hora de ser evacuado del lugar y atendido por los médicos. De la misma forma, tuvo unas palabras con la víctima mortal del atentado, el bombero de 50 años Corey Comperatore.

"Además, David y su familia desean expresar sus pensamientos y oraciones por la familia de Corey Comperatore, que murió como un héroe mientras protegía a su esposa e hijas de los disparos que se aproximaban en el mitin, por James Copenhaver, que sobrevivió a dos heridas de bala en el mitin mientras ejercía su derecho fundamental a expresar libremente su apoyo a un candidato político, y por el presidente Trump, que no se acobardó ante el peligro y continúa su lucha para hacer América grande de nuevo y restaurar la posición de Estados Unidos como el país más poderoso y económicamente sólido del mundo", continúa el comunicado.