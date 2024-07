¿Están los tratamientos de cambio de sexo perdiendo legitimidad?

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por 28 de julio, 2024

La ideología de género está siendo cuestionada en uno de sus frentes más importantes, los tratamientos trans en menores a partir de la autoidentificación de género.

El reciente cambio de parecer de la Administración Biden, que negó estar de acuerdo con la propuesta de eliminar el límite de edad existente a la hora de someterse a una cirugía transgénero, puso contra las cuerdas esta ideología política.

La idea, planteada por Rachel Levine, secretario adjunto trans del Departamento de Salud y Derechos Humanos (HHS), fue rápidamente rechazada por el Gobierno.

Así, un portavoz de la Casa Blanca aseguró, en declaraciones recogidas por Daily Wire, que "la Administración no apoya la cirugía para menores". No habló de los demás tratamientos médicos, pero sí confirmó que las declaraciones de Levine sobre las cirugías a menores no contaban con la aprobación del despacho oval:

No sólo Levine realizó estas declaraciones, sino que también contó con el apoyo de todo su equipo. Ellos enviaron un correo electrónico a la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero (WPATH) en el que propusieron eliminar las "edades específicas" ya que Levine "estaba muy preocupada de que el hecho de tener edades (principalmente para cirugías) afecte el acceso a la atención para jóvenes trans y tal vez también para adultos".

"Aparentemente, la situación en Estados Unidos es terrible y ella y la Administración Biden temen que incluir edades en el documento empeore las cosas. Nos pidió que las eliminemos". Correo electrónico enviado por un miembro de WPATH.

Pero el Departamento de Salud y Derechos Humanos se ha encontrado con varios escollos para que sus propuestas salgan adelante ya que cada vez son más las organizaciones e incluso los países los que reniegan de las cirugías transgénero a menores.

'Médicos que protegen a los niños', la declaración del Colegio Americano de Pediatras en contra de las cirugías transgénero a menores

En primer lugar, los médicos. Decenas de ellos así como multitud del personal sanitario, pertenecientes al Colegio Americano de Pediatras y con el respaldo de numerosas organizaciones profesionales, firmaron hace casi un mes la declaración 'Médicos que protegen a los niños'.

Así, los profesionales pidieron a las instituciones médicas que dejasen de apoyar y, por tanto, realizar procedimientos de cambio de sexo para menores que sufren disforia de género.

Lo hicieron presentando este documento en el que expresaron "serias preocupaciones" sobre los distintos tratamientos a los que se sometían los menores que, teóricamente, se sienten incómodos con su sexo biológico y que incluyen tratamientos hormonales o, incluso, la mutilación genital.

Europa presenta varios informes científicos desaconsejando los procedimientos de cambio de género

En diversos países europeos, la ideología de género también se está desmontando. Países Bajos es un buen ejemplo de ello.

Allí se realizó un pequeño experimento científico en el que se siguió a 2.700 niños entre los 11 y los 25 años. A todos ellos se les planteó la misma pregunta sobre cómo se sentían respecto a su sexo.

Los resultados fueron reveladores. Al comenzar el estudio, 1 de cada 10 menores aseguró sentir "insatisfacción con el género correspondiente al sexo que se le asignó al nacer". Al terminar la investigación, 15 años después, sólo 1 de los 25 aseguró encontrarse "a menudo" o "alguna vez" disconforme con su sexo biológico.

Tras analizar detenidamente los datos, los investigadores afirmaron que era durante la adolescencia cuando más dudas se tenían sobre la identidad de género, calificando este hecho de "normal":

"Los resultados del presente estudio podrían ayudar a los adolescentes a darse cuenta de que es normal tener algunas dudas sobre la propia identidad y la identidad de género durante este período de edad y que esto es relativamente común". Científicos neerlandeses tras concluir su investigación.

Reino Unido se decantó por presentar el Informe Cass. Un documento por el que el Gobierno de Rishi Sunak se vio obligado a prohibir los procedimientos transgénero. Todo debido al documento que presentó la doctora Hilary Cass en el que afirmó que no se podía permitir a los niños tomar decisiones clínicas sobre su cuerpo ya que no existía una "base de evidencia fiable" de que esa fuese la mejor decisión.

¿Qué se desmintió en el Informe Cass? La investigadora denunció que "aunque se ha publicado una cantidad considerable de investigaciones en este campo, las revisiones sistemáticas de la evidencia demostraron la escasa calidad de los estudios publicados, lo que significa que no existe una base de evidencia fiable sobre la que tomar decisiones clínicas, o para que los niños y sus familias tomen decisiones informadas".

Es más, Cass aseguró que, en este asunto, "los puntos fuertes y débiles de la base empírica sobre el cuidado de niños y jóvenes suelen tergiversarse y exagerarse, tanto en las publicaciones científicas como en el debate social".

El documento también se refirió al uso de hormonas masculinizantes/feminizantes en menores de 18 años asegurando que no había suficientes evidencias científicas de que, a nivel sanitario, fuese seguro tomarlas ya que existía una enorme falta de datos de seguimiento a largo plazo. Cass tampoco recomendó a los jóvenes someterse a ningún tratamiento médico ya que, en su opinión, no es la mejor manera de "gestionar su malestar relacionado con el género" sino que, en esos casos, también hay que abordar "problemas más amplios de salud mental o psicosociales".



Francia fue de una opinión similar. Y también realizó un informe para que los científicos presentasen sus conclusiones. Un informe que llegó hasta el Senado francés y que hizo cambiar la opinión de muchos senadores sobre esta cuestión, con comentarios como el que pronunció la senadora Jacqueline Eustache-Brinio, perteneciente, al partido de centro-derecha Les Républicains quien calificó los procedimientos transgénero como "uno de los mayores escándalos éticos de la historia de la medicina".

Lo hizo tras conocer las conclusiones de los científicos que denunciaron haber sido testigos de un aumento sin precedentes de las solicitudes de reasignación de sexo en el país, incluso entre niños de muy corta edad.

De nuevo volvía a mencionarse un hecho relevante que podría explicar la "disforia de género". Según la psicóloga Céline Masson y la psiquiatra infantil Caroline Eliacheff, los jóvenes que aseguraban padecerlo solían tener también otros trastornos. Demostraron su teoría mediante un estudio en el que lograron corroborar su hipótesis ya que, según desvelaron, uno de cada cuatro niños que acudió al hospital parisino de la Pitié-Salpètrière por estos motivos había sufrido abandono escolar; el 42% fue víctima de acoso y el 61% sufrió depresión.

Junto con esto, el 20% de los niños que participaron en el estudio intentaron suicidarse y, curiosamente, a todos ellos se les propuso reasignar su sexo como solución a sus problemas sin, denuncian ambas científicas, "intentar explorar otras vías para superar su sufrimiento".