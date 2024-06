Biden duplicó la cifra de indocumentados: desde el año fiscal 2021 se calcula que hubo 12 millones de cruces fronterizos ilegales, incluidas las “fugas”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por Hace 1 día

Más de 12 millones de personas cruzaron ilegalmente la frontera hacia los EE. UU. desde 2021 hasta mayo de 2024, cuando asumió la Presidencia Joe Biden, según muestran los datos obtenidos por The Center Square.

En estos cálculos ingresan las cifras de mayo, cuando fueron detenidas 241.000 personas tras entrar ilegalmente al país, según informó el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU (CBP, por sus siglas en inglés).

Las cifras de mayo elevaron el número total de aprehensiones y encuentros de personas que cruzan ilegalmente la frontera a más de 2,2 millones en los ocho primeros meses del año fiscal 2024. Una cifra que, si se suma a todos los cruces ilegales que se produjeron desde el año fiscal de 2021, alcanza los 12 millones de cruces ilegales si se cuentan las famosas “fugas”.

De hecho, según los datos oficiales de la CBP desde el año fiscal 2021 hasta los datos más recientes, el número de ilegales que cruzan la frontera aprehendidos o encontrados suman 10.147.015. Dos millones menos que las cifras extraoficiales.

Según los análisis de The Center Square, los datos oficiales excluyen las "fugas", el término oficial de las autoridades migratorias para describir a los extranjeros que entran ilegalmente en EE.UU. por los puertos de entrada y no regresan a México o Canadá. Por la que la cifra oficial no es del todo exacta.

Ahora, si bien la CBP no hace públicos los datos de las fugas, The Center Square, citando un agente de la Patrulla Fronteriza, logró obtener la cifra que se maneja internamente en la agencia: entre el año fiscal de 2021 y el presente año fiscal, aproximadamente dos millones de personas entraron ilegalmente al país y no salieron ni a México ni Canadá, representando la estadística de “fugas”.

Esta cifra es sorprendente. Especialmente si se considera que, en 2021, el presidente Joe Biden presentó un plan para regularizar a los 11 millones de migrantes indocumentados que están en Estados Unidos.

Es decir, en cuestión en menos de cuatro años, bajo la guardia de Biden la cifra de indocumentados en Estados Unidos se duplicó según estimaciones extraoficiales y está a punto de duplicarse basándose en los datos oficiales de la CBP.

Asimismo, hay que considerar que el año fiscal de la CBP todavía no terminó. Siempre arranca el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, por lo que todavía quedan algunos donde seguramente se inflarán las cifras de cruces ilegales justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre, donde la seguridad fronteriza es uno de los temas que más importan a los electores, según las encuestas nacionales.