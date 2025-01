Robert F. Kennedy, en el Senado: "Cada aborto es una tragedia"

Robert F. Kennedy, nominado por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), comparece en el Senado para su audiencia.

RECUERDE QUE TAMBIÉN PUEDE SEGUIR LA COMPARECENCIA DE KENNEDY A TRAVÉS DE NUESTRA CUENTA EN X @Voz_US.

El senador Bernie Sanders (Vermont) criticó a Kennedy por vender ropa con lemas antivacunas: "Ahora mismo, según tengo entendido, en su página web venden lo que se llama bodies. Son pequeñas cosas, ropa para bebés. Uno de ellos se titula, 'Unvaxxed, Unafraid'. Se venden por 26 dólares la pieza. El siguiente es, 'No Vax, No Problem'".

11:57 Am

Kennedy: "Lo primero que hago es rezar a Dios"

"En mi labor de abogacía a menudo he perturbado el statu quo formulando preguntas incómodas. No voy a disculparme por ello. Tenemos enormes problemas sanitarios en este país que debemos afrontar con honestidad. Y lo primero que he hecho cada mañana durante los últimos 20 años es ponerme de rodillas y rezar a Dios para que me ponga en posición de acabar con la epidemia de enfermedades crónicas y ayudar a los niños de Estados Unidos", dijo Kennedy durante su audiencia.