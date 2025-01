EN VIVO: audiencia de Robert F. Kennedy en el Senado

Robert F. Kennedy, nominado por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), comparece en el Senado para su audiencia.

11:14 am

11:06 Am

"No soy un antivacunas"

Kennedy respondió sobre su postura sobre las vacunas a preguntas de senadores republicanos como Lisa Murkowski (Alaska).



"Los medios de comunicación han afirmado que estoy en contra de las vacunas o de la industria. Bueno, no soy ni lo uno ni lo otro; estoy a favor de la seguridad. Trabajé durante años para crear conciencia sobre el mercurio y los productos químicos tóxicos en el pescado, pero eso no me convirtió en un antipescado. Todos mis hijos están vacunados y creo que las vacunas tienen un papel fundamental en la atención sanitaria", dijo Kennedy.