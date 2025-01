En vivo: el presidente Trump anuncia las primeras medidas de su Gobierno

12:58 Am

Los principales anuncios de Trump

Protección de la frontera: incluye poner fin a las políticas de captura y liberación de Biden, el restablecimiento de Permanecer en México, la construcción del muro, poner fin al asilo para los que cruzan ilegalmente la frontera, tomar medidas enérgicas contra los santuarios criminales, y mejorar la investigación y el control de los extranjeros.

En materia energética: el presidente afirma que dará rienda suelta a la energía estadounidense poniendo fin a las políticas de extremismo climático de Biden. Lo hará agilizando la concesión de permisos, y revisando para su rescisión todas las regulaciones que imponen cargas indebidas a la producción y uso de energía, incluyendo la minería y el procesamiento de minerales no combustibles.

Recuperar los valores estadounidenses: establecerá lo masculino y lo femenino como realidad biológica y protegerá a las mujeres de la ideología radical de género. Además, los monumentos estadounidenses recibirán nombres que honren apropiadamente la historia de la nación.

Durante su primer discurso como presidente de Estados Unidos,adelantó algunas de las primeras medidas su Gobierno. Migración, economía y la unidad nacional son los temas que están entre sus prioridades."En todo lo que hagamos, mi Administración se inspirará en una firme búsqueda de la excelencia y el éxito incesante. No olvidaremos a nuestro país, no olvidaremos a nuestra Constitución y no olvidaremos a nuestro Dios", dijo Trump.En ese sentido, la Casa Blanca difundió las prioridades de la segunda. Entre las acciones de su primer día como mandatario se encuentran:, devolver a Estados Unidos ely recuperar los