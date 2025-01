DeSantis elige a Ashley Moody, fiscal general de Florida, para ocupar el escaño de Marco Rubio en el Senado

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 16 de enero, 2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que Ashley Moody, fiscal general del estado, reemplazará al senador Marco Rubio cuando este abandone su escaño para convertirse en secretario de Estado.

DeSantis aseguró en una rueda de prensa en Orlando que, tras "pensarlo largo y tendido", se volcó por Moody debido a su "demostrado historial de obtener resultados". "Hablar es fácil".

La abogada, política y exjueza cumple todos los requisitos del gobernador republicano. "Va a trabajar con el presidente Trump para cumplir con el mandato que obtuvo del pueblo estadounidense", detalló, para "recortar el gasto y la inflación" y para "pedir cuentas a la burocracia federal".

Además, destacó que conoce de cerca la lucha contra la inmigración ilegal, y que, al considerar la inmigración legal, sabrá "poner a los estadounidenses primero".

"America Primero: ¡hagámoslo!"

"Gobernador, quiero que sepa que no le defraudaré", dijo Moody al tomar el estrado. "No defraudaré a los ciudadanos de Florida y no defraudaré a mi país".

La republicana arremetió contra los "burócratas no elegidos" en las agencias federales y las organizaciones internacionales que, aseguró, hurtan soberanía a los estadounidenses.

"La única manera de devolver este país al pueblo es asegurarnos de que tenemos un Congreso fuerte que haga su trabajo, sancionado leyes y aprobando realmente las regulaciones", afirmó.

Además, explicó que su motivación personal radicaba en su familia y su fe en Dios, y dedicó un mensaje especial al presidente electo y sus nuevos colegas: "América Primero: ¡hagámoslo!".

Un azote a la Administración Biden

La fiscal general de Florida es muy popular entre los republicanos de Florida. A tal punto que es la única funcionaria electa del estado en superar el margen de victoria DeSantis en sus dos elecciones, 2018 y 2022.

En 2006, cuando tenía 31 años, Moody se convirtió en la jueza más joven del Sunshine State. Fue elegida para el Tribunal de Circuito del Decimotercer Circuito Judicial en el condado de Hillsborough.

"Como jueza, fundó el programa Attorney Ad Litem, que recluta abogados voluntarios para ocupar el lugar de los padres que no se presentan ante el tribunal con sus hijos. También desarrolló un programa de tutoría para niños en riesgo dentro del sistema de delincuencia juvenil", se lee en su perfil como fiscal general.

Su candidatura en 2018 fue respaldada por una prominente lista de republicanos del estado, entre ellos Pam Bondi, Lincoln Diaz-Balart y Matt Gaetz. Desde entonces, Moody ha sido una aliada muy cercana del gobernador DeSantis, particularmente en sus posturas contrarias al aborto y a la marihuana recreativa.

Desde la Fiscalía de Florida, también impulsó la agenda republicana a nivel nacional. DeSantis aseguró, al nombrarla, que se convirtió en "una líder nacional en la lucha contra la Administración Biden en muchos frentes diferentes". Entre otros, enumeró su pesquisa sobre un intento de asesinato de Trump -mientras, aseguró, Washington se resistía a investigar-, sus demandas contra la política fronteriza de Biden y su pedido de impeachement contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.

Moody no podía volver a presentarse a la Fiscalía. En 2026 tendrá que competir en una elección especial para mantener el escaño de Rubio los últimos dos años de su mandato. De momento, parece que tendrá un contrincante: el representante republicano Cory Mills sostuvo que “probablemente” haría campaña sin importar a quién eligiera DeSantis.

James Uthmeier, reemplazo de Moody

Aunque se negó a designarlo mientras el cargo sigue ocupado, DeSantis también aseguró que su jefe de gabinete, James Uthmeier, será el próximo fiscal general del estado.

"Ha demostrado su valía en estas luchas", sostuvo. "Hará un buen trabajo".