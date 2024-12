El Partido Demócrata, secuestrado por la ideología trans

Publicado por Israel Duro Verificado por 1 de diciembre, 2024

"Eres un cooperador nazi", "tránsfobo", "deberías dimitir". Son algunas de las perlas que ha escuchado el representante demócrata de Massachussetts Seth Moulton por cuestionar públicamente la adopción radical de la ideología trans por parte de su partido como credo oficial. Lejos de amedrentarse, el legislador denunció la intolerancia de su formación con los críticos y lamentó la "camisa de fuerza ideológica" de muchos miembros del Partido Azul en éste y ciertos asuntos, sobre los que se niegan siquiera a debatir.

Moulton no se ha dejado achantar por las críticas que ha recibido. Ni siquiera por el anuncio del Comité Demócrata Municipal de Salem de que presentará a un candidato a las primarias de 2026 para impedirle defender su escaño. Fue precisamente la presidenta de esta Comisión, Liz Bradt, quien acusó a Moulton en un correo electrónico de ser "lo que se conoce como un 'cooperador' en la época nazi", según informó The Boston Globe.

"Nos hemos esforzado tanto en ser tolerantes que nos hemos vuelto intolerantes"

Para Moulton, este tipo de reacciones sólo le dan la razón: "Lo que quiero decir es que muchos demócratas, por miedo a ofender a la gente, temen incluso debatir éste y otros temas polémicos, y se limitan a intentar cancelar a quienes lo hacen. Nos hemos esforzado tanto en ser tolerantes que nos hemos vuelto intolerantes", apuntó a The Free Press.

El legislador no tuvo reparos en denunciar el daño que "la chaqueta de fuerza ideológica" que lleva su partido les está causando a la hora de llegar a los votantes, lo que provocó la dolorosa derrota de Kamala Harris:

"Creo que muchos demócratas electos reconocen que la chaqueta de fuerza ideológica que llevamos en ciertas cuestiones perjudica nuestro atractivo para muchos estadounidenses, porque nos hace parecer arrogantes Si no estás de acuerdo conmigo en todos los temas y en todas las palabras, no sólo estás equivocado, sino que eres una mala persona, y esa actitud es realmente mala".

"las políticas identitarias deben seguir el camino del dodó"

Sin embargo, no parece que los demócratas hayan tomado nota de los avisos de Moulton, su colega en el Cámara de Representantes Tom Suozzi (Nueva York) o de la recién elegida senadora por Michigan Elissa Slotkin. Ésta última fue contundente al explicar por qué ella consiguió el escaño en la Cámara Alta mientras que Trump se hizo con los compromisarios: habló con los votantes de la economía, de "cuestiones de la mesa de cocina" mientras que considera que "las políticas identitarias deben seguir el camino del dodó" (es decir, extinguirse).

La única manera de avanzar ahora, dijo Moulton, es que el Partido Demócrata recupere "su alma", su apetito por los argumentos y las ideas. "Sé que los derechos de las mujeres son importantes y los derechos de las mujeres trans son importantes, así que tenemos que encontrar un equilibrio que tenga sentido. Si podemos encontrar ese equilibrio como partido, creo que podemos darle la vuelta a esto y ganar realmente en este tema".

"Kamala no perdió por ser demasiado woke, sino por no ser suficientemente woke"

Un deseo que no parece estar cerca de cumplirse, como acreditan los ataques e intentos de cancelación que quienes han alzado su voz contra el credo woke han comprobado en sus carnes. El veterano estratega demócrata James Carville, que definió las política de identidad defendidas por muchos líderes del Partido Azul como "una de las grandes heridas autoinfligidas del siglo" asegura que éstos están lejos de haber aprendido la lección y que incluso cada vez son más las voces que apuntan que "Kamala no perdió por ser demasiado woke, sino por no ser suficientemente woke".