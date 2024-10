Los líderes tecnológicos buscan reconciliarse con Trump antes de las elecciones presidenciales

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 29 de octubre, 2024

La relación entre Donald Trump y las grandes tecnológicas se enfrió después de las elecciones presidenciales del 2020. A la supresión de la historia de Hunter Biden se sumó su suspensión en Twitter y Facebook, lo que lo llevó a fundar su propia red social, Truth Social. Cuatro años después, a días de las elecciones, los directores de Amazon, Google y Apple se están acercando al candidato republicano.

En concreto, Trump reveló recientes conversaciones con Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google y Andy Jassy de Amazon.

Por ejemplo, el republicano reveló en un evento de campaña que Pichai lo llamó luego de su jornada laboral en McDonald's. “De hecho, recibí una llamada de Sundar. Sundar, que es genial, de Google, es un gran tipo, muy inteligente. El jefe de Google. Y él dijo: ´Señor, sólo quiero decirle que lo que hizo con McDonald’s fue uno de los eventos más grandes que hemos tenido en Google'”, expresó.

Trump también hizo pública una conversación que tuvo con Cook, CEO de Apple, a quien elogió fuertemente en el PBD Podcast. De acuerdo con el expresidente, Cook lo llamó personalmente luego de que el brazo judicial de la Unión Europea dictaminara que la empresa tecnológica debía pagar unos 15 mil millones de dólares en impuestos atrasados.

“Creo que si Tim Cook no dirigiera Apple, si lo hiciera Steve Jobs, no tendría ni la mitad de éxito que tiene ahora. Creo que Tim Cook ha hecho un trabajo increíble. Y no estoy criticando a Steve Jobs”, sumó.

La charla con Jassy, director ejecutivo de Amazon, la reveló CNN. Sin dar muchos más detalles, el medio confirmó en los últimos días un llamado entre Trump y Jassy.

A su vez, Trump se reunió personalmente con los directivos de la empresa aeroespacial Blue Origin, la cual es propiedad de Jeff Bezos.

Owen Tedford, analista de investigación sénior de Beacon Policy Advisors, intentó explicar este acercamiento de las tecnológicas al candidato republicano. “Creo que, en cierto modo, lo que se busca es tener cubiertas las bases. Si Trump gana las elecciones, querrán tener algún tipo de relación”, expresó en diálogo con The Hill.

Para Daniel Alpert, socio gerente de la firma de inversiones Westwood Capital, el acercamiento del mundo tecnológico a Trump es un “cumplimiento anticipado”.

“La gente del mundo de los negocios, por no hablar de la gente del mundo académico, de los medios de comunicación y de otros lugares, inevitablemente empieza a considerar cuál es su mejor interés y a anticipar cuál va a ser la reacción y a ponerse en fila”, sumó.