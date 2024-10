Bill Gates habría donado en secreto 50 millones de dólares para la campaña de Harris

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 23 de octubre, 2024

El magnate Bill Gates donó -en secreto- al menos 50 millones de dólares para la campaña presidencial de Kamala Harris. La información fue confirmada por tres fuentes familiarizadas con el asunto.

“Después de décadas de mantenerse al margen de la política, Bill Gates, una de las personas más ricas del mundo, dijo en privado que recientemente donó alrededor de 50 millones de dólares a una organización sin fines de lucro que apoya la campaña presidencial de la vicepresidente Kamala Harris”, reseñó The New York Times que informó primero sobre el hecho.

La donación se habría hecho a través de Future Forward, el principal grupo externo de recaudación de fondos que apoya a Kamala Harris. El dinero se destinó específicamente a la rama sin fines de lucro de Future Forward, Future Forward USA Action, que como organización de "dinero oscuro" 501(c)(4) no revela sus donantes.

De acuerdo con la información, la intención era que el aporte económico de Gates se mantuviera en secreto. El millonario no ha respaldado en público a la demócrata.

De igual manera, se supo que en varias llamadas Gates expresó que a pesar de que está dispuesto a trabajar con cualquiera de los dos candidatos, no está cómodo con la idea de un segundo Gobierno de Donald Trump.

La mayor preocupación de Gates es que su fundación sufra recortes financieros para sus programas si el republicano llega a la Casa Blanca.

“Gates no tiene una relación profunda con Harris, pero ha celebrado el trabajo de la administración Biden-Harris sobre el cambio climático”, detalló The New York Times.

Al ser preguntado por el periódico sobre la donación, Gates no se refirió directamente a los 50 millones de dólares, pero sí destacó que -a su juicio- esta es una elección diferente.

“Apoyo a los candidatos que demuestran un claro compromiso con la mejora de la atención sanitaria, la reducción de la pobreza y la lucha contra el cambio climático en Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Gates a The New York Times.

“Tengo una larga trayectoria de trabajo con líderes de todo el espectro político, pero esta elección es diferente y tiene una importancia sin precedentes para los estadounidenses y las personas más vulnerables de todo el mundo”, agregó.

En el año 2019, Gates descartó participar en la donación de fondos para las campañas políticas. Sin embargo, en ese momento señaló que se trataba de una idea tentadora.

“Elijo no participar en grandes donaciones políticas (...) Hay momentos en que podría resultar tentador hacerlo, y hay otras personas que eligen hacerlo, pero yo simplemente no quiero agarrar ese megáfono gigantesco”, señaló el magnate en ese momento.