China hackeó el Departamento del Tesoro: denuncian un ciberataque "importante"

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 30 de diciembre, 2024

La Administración Biden reveló la existencia de un ciberataque contra el Departamento del Tesoro, dirigido por Janet Yellen. Según The New York Times, el hacker en cuestión está relacionado con el Partido Comunista Chino (PCCh) y tuvo acceso a las estaciones de trabajo de empleados gubernamentales y a documentos no clasificados.

Desde el Departamento del Tesoro enviaron una carta a los líderes del Comité Bancario del Senado explicando la naturaleza del episodio, el cual tuvo lugar el pasado 8 de diciembre.

“Según los indicadores disponibles, el incidente se ha atribuido a un actor de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) patrocinado por el estado chino. De acuerdo con la política del Tesoro, las intrusiones atribuibles a una APT se consideran un incidente de ciberseguridad importante”, se lee en la carta.

A su vez, aclararon que el servicio afectado fue desconectado y que no hay evidencia de que el actor estatal chino todavía tenga acceso a la información del Tesoro. Informaron también que estaban trabajando con el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad para investigar el alcance final del ataque.

"Una vez que el proveedor de servicios alertó al Tesoro, nos comunicamos inmediatamente con la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA) y hemos trabajado con socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el gobierno para determinar el impacto de este incidente", expresó un portavoz en un comunicado diferenciado.

"El Tesoro se toma muy en serio todas las amenazas contra nuestros sistemas, y los datos que posee. En los últimos cuatro años, el Tesoro ha reforzado significativamente su defensa cibernética, y seguiremos trabajando con socios del sector público y privado para proteger nuestro sistema financiero de los actores de amenazas", continuó.

El caso se produce mientras los funcionarios estadounidenses lidian con las consecuencias de una masiva campaña china de ciberespionaje, la cual comenzó en el 2020. Conocida como Salt Typhoon, según AP le dio a los funcionarios de Pekín acceso a textos privados y conversaciones telefónicas de un número desconocido de ciudadanos.