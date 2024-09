Caos en NY: agentes federales registran viviendas del comisionado de Policía en funciones apenas una semana después de la renuncia de Edward Caban, investigado por el FBI

El alcalde Eric Adams, con el ex comisionado de Policía Edward Caban, en un acto en una foto de achivo Cordon Press

Nueva York es más que nunca "la ciudad que nunca duerme". Y tiene motivos para ello. Apenas una semana después de que el comisionado de Policía Edward Caban renunciase a su puesto por estar siendo investigado por el FBI, su sucesor en funciones, Thomas Donlon, ha reconocido que agentes federales registraron sus viviendas y se llevaron material para ser analizado.

En un escueto comunicado, Donlon reconocía los hechos, pero aseguraba que se trata de una investigación sobre hechos de hace 20 años y que no tienen nada que ver ni afectan a su puesto actual. Desde el Departamento de Policía de la ciudad indicaron que no harán comentarios al no ser un asunto del cuerpo.

"El viernes 20 de septiembre, las autoridades federales ejecutaron órdenes de registro en mis residencias. Se llevaron materiales que llegaron a mi poder hace aproximadamente 20 años y que no están relacionados con mi trabajo en el Departamento de Policía de Nueva York. Este no es un asunto del departamento, y el departamento no hará comentarios".

Eric Adams, en la cuerda floja

Aunque el propio Donlon no indicó qué agencias estuvieron a cargo del registro, fuentes oficiales confirmaron a varios medios que fueron el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional los encargados.

Este registro debilita aún la situación del alcalde Eric Adams, puesto que, además de a Caban, los federales tienen en el punto de mira a varios de sus colaboradores más cercanos. Las voces que reclaman su dimisión siguen creciendo, aunque, por el momento, el demócrata se resiste a dar un paso atrás.