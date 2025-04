El senador demócrata Cory Booker bate un récord con un discurso de más de 25 horas contra Trump

Publicado por Israel Duro 2 de abril, 2025

El senador demócrata Cory Booker consiguió batir este martes el récord del discurso más largo en el Senado. En una intervención maratoniana, el congresista cargó contra las "acciones inconstitucionales" del presidente Donald Trump durante más de 25 horas, superando las 24 horas y 18 minutos durante las que Strom Thurmond se opuso a la Ley de Derechos Civiles de 1957.

Para alcanzar esa marca, las reglas del Senado son estrictas: no pudo sentarse ni tomar descansos para ir al baño. El único respiro permitido es si otro senador tomaba la palabra para hacer una pregunta al congresista que se encuentra en el atril. Algo que numerosos colegas fueron turnándose para permitirle pequeños descansos alargando artificialmente sus intervenciones para presentar sus cuestiones al orador.

Booker tomó la palabra el lunes a las 7 p.m (hora de la Costa Este) y Booker y dejó el atril finalmente a las a las 8:05 pm del martes, después de 25 horas y cinco minutos de intervención.

Llamamiento a los estadounidenses a provocar "desorden, buen desorden"

Simbólicamente y poco antes de acumular 24 horas, Booker citó a uno de sus mentores, John Lewis, figura del movimiento por los derechos civiles de los años 1960. Retomó el eslogan de ese excongresista demócrata fallecido en 2020 para llamar a los estadounidenses a provocar "desorden, buen desorden" en la sociedad frente a las políticas de Trump. "No se trata de izquierda o derecha. Se trata del bien o del mal. Estados Unidos, es una cuestión moral: ¿Vive la Constitución en tu corazón?", dijo el senador.

Su maratoniano discurso no impidió al Partido Republicano, mayoritario en la cámara, llevar a cabo votaciones en el Senado, pero sirvió para mostrar iniciativa en la oposición demócrata, fuertemente criticada y dividida sobre cómo hacer frente al huracán Trump.

"Estos no son tiempos normales en Estados Unidos"

"Me levanto esta noche porque creo sinceramente que nuestro país está en crisis. Estos no son tiempos normales en Estados Unidos", comenzó su discurso el veterano senador, de 55 años. Durante las horas de su discurso, el que fuera candidato a las primarias presidenciales del Partido Azul fue arremetiendo contra la principales medidas impulsadas por Donald Trump y su equipo, con menciones especiales a Elon Musk por sus "recortes radicales".

Booker acusó además a Trump de poner en peligro la propia democracia estadounidense -un viejo eslogan demócrata- al estar acumulando cada vez más poder y a sus ataques contra algunas instituciones, "que son únicas en nuestro país", "de manera imprudente, y yo diría incluso inconstitucional", estimó.

Llamamiento a los senadores republicanos a unirse para bloquear la agenda de Trump

"En solo 71 días, el presidente de Estados Unidos ha infligido mucho daño a la seguridad de los estadounidenses, la estabilidad financiera y los cimientos de nuestra democracia. Los estadounidenses de todos los orígenes soportan dificultades innecesarias", señaló y volvió a señalar que Trump pretende desmantelar la seguridad social.

Por ello, Booker hizo un llamamiento a la unidad de todos los senadores para bloquear algunas de las decisiones más agresivas del magnate: "¿Cómo pueden estar de acuerdo con recortar 800.000 millones de dólares de Medicaid solo para recortes de impuestos (...) que van desproporcionadamente a los más ricos?Si amas a tu prójimo, si amas a este país, demuestra tu amor. Impídeles hacer lo que intentan".

Ayuno desde el viernes, sin agua desde el domingo y "calambres"

Booker detalló más tarde cómo soportó las exigencias físicas del largo discurso. "Mi estrategia fue dejar de comer. Creo (que) dejé de comer el viernes y luego paré la ingesta de líquido la noche antes de comenzar el lunes. El método tuvo sus beneficios y también sus desventajas... diferentes grupos musculares comienzan a sufrir calambres" por la deshidratación, explicó a periodistas en el Capitolio. Su despacho agregó en un comunicado que estaba "cansado y un poco ronco".

No obstante, como su discurso no se produjo durante la votación de un proyecto de ley, técnicamente no será considerado un filibustero u obstruccionista, informa AFP.