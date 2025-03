Bill Maher anunció que reunirá pronto con Trump: "Es un honor ser invitado a la Casa Blanca"

Publicado por Joaquín Núñez 21 de marzo, 2025

Bill Maher anunció que se reunirá próximamente con Donald Trump en la Casa Blanca. El popular presentador de HBO reveló la noticia durante un episodio del podcast “Club Random”, el cual todavía no se ha publicado. En esta edición, que se emitirá el próximo domingo, Maher analizó el regreso de Trump a la Casa Blanca con Andrew Schulz.

Desde el fin del primer mandato de Trump hasta la actualidad, Maher ha sido uno de los presentadores más duros en su contra. Durante la última campaña presidencial, dijo una y otra vez que su victoria significaría un "peligro" para la democracia. Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a acercarse políticamente al republicano.

En efecto, apoyó el razonamiento detrás del desmantelamiento del Departamento de Educación, destacó recientemente la transparencia del presidente y se mostró de acuerdo con la prohibición de atletas transgénero en los deportes femeninos.

"Hay que respetar que el tipo ganó"

Sobre el encuentro con Trump, Maher dijo que hubo un inesperado intermediario. "Kid Rock estuvo aquí hace un par de semanas y me dijo: 'Quiero que conozcas a Trump'. Dijo: 'Voy a llevarte a la Casa Blanca'. Así que ahora vamos a hacer eso", señaló el presentador.

A su vez, no pareció mostrarse muy preocupado por lo que puedan opinar los progresistas de su visita a la Casa Blanca.

"Y habrá mucha gente en la izquierda que dirá: '¿Cómo te atreves a hablar con este hombre? Es como 'que te jodan, no voy a jugar a ese juego que dices que juegan las chicas. 'Oh, ¿sabes qué? No puedes sentarte en mi mesa porque no voy a hablar contigo'. ¿No hablar contigo? Perdiste las elecciones. ¿Con quién m*** crees que tienes que hablar? Una cosa es que ganes. Otra cosa es si las pierdes. Tienes que hablar con la gente", continuó el comediante.

Maher presenta en HBO el programa nocturno que lleva su nombre, en el cual realiza monólogos cómicos sobre temas de actualidad y también entrevista personalidades políticas, autores y líderes de opinión. En los últimos meses, fue muy crítico de Joe Biden, Kamala Harris y los demócratas en general, por alejarse de las políticas de "sentido común".

"Y también hay que respetar que el tipo ganó. Más de la mitad del país. Puede no gustarte Trump. Puedes odiarle. No puedes odiar a todos los que votaron por él. Lo dije en mi último especial, no odio a la mitad del país y no quiero odiar a la mitad del país. (...) Es un honor ser invitado a la Casa Blanca bajo cualquier circunstancia", sentenció.