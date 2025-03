Publicado por Israel Duro 12 de marzo, 2025

La subcomisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes tuvo que ser suspendida tras el tenso rifirrafe protagonizado por el presidente de ésta, el republicano Keith Self, y varios legisladores demócratas. El encontronazo se produjo después de Self llamara "señor" al congresista trans del Partido Azul Sarah McBride al darle el turno de palabra.

En respuesta, McBride dio las gracias a la "señora presidente" antes de comenzar su intervención. Sin embargo, su compañero de partido Bill Keating y miembro de mayor rango de los demócratas en la subcomisión, no quiso dejar pasar lo ocurrido e instó a Self a repetir la fórmula de cesión de palabra.

"¿No tienes decencia?"

Éste lo hizo, repitiendo el tratamiento de "señor" a McBride. Esto hizo que Keating explotara y espetara a Self: "¿No tienes decencia? He llegado a conocerte un poco, pero esto no es decente."

A continuación, Keating señaló que no continuaría la vista a menos que el presidente se refiriera a McBride por sus pronombres preferidos, a lo que Self replicó levantando la sesión.

La polémica continuó en las redes sociales

Posteriormente, los protagonistas del rifirrafe acudieron a sus cuentas de X para dar su versión. El primero, Self, quien justificó su posición en que, tras la llegada de Donald Trump, "la política de Estados Unidos es reconocer dos sexos, masculino y femenino".

A continuación, McBride subió un mensaje en el que aseguró que "no importa cómo me traten algunos colegas, nada disminuye mi asombro y gratitud por llegar a representar a Delaware en el Congreso. Es verdaderamente el honor y el privilegio de mi vida. Simplemente quiero servir e intentar hacer de este mundo un lugar mejor".

Varios legisladores republicanos, como Nancy Mace, se suman a la pugna

Una polémica a que se sumaron otros representantes republicanos como Mancy Mace, la primera en negarse a llamar con pronombres femeninos a McBride y la instigadora de una norma para que no pudiera acceder al baño de mujeres en el Congreso.