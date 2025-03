El secretario general de la OTAN insta a Zelenski a reconstruir la relación con Trump: "EEUU merece respeto por su apoyo"

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 1 de marzo, 2025

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a reconstruir su relación con el presidente estadounidense Donald Trump tras el tenso encuentro que ambos mantuvieron en la Casa Blanca.

Rutte reveló que ha conversado dos veces con el mandatario ucraniano desde la reunión y, aunque evitó dar detalles, resaltó que "es importante que el presidente Zelenski encuentre una manera de restablecer su relación con el presidente estadounidense y con el equipo de alto nivel de liderazgo estadounidense", dijo.

Un encuentro marcado por la tensión

La reunión entre Trump y Zelenski se tornó incómoda cuando, frente a los periodistas, el mandatario ucraniano insistió en la necesidad de garantías de seguridad para cualquier acuerdo de paz.

En declaraciones a la BBC, Rutte calificó el episodio como "desafortunado" e insistió en que es necesario "reconocerle el mérito a Trump" por haber suministrado armas a Ucrania durante su primer mandato, subrayando que Estados Unidos merece "respeto" por su respaldo y su papel fundamental en la seguridad global.

Tras la controversia, Zelenski apareció en Fox News en un intento de disipar cualquier malentendido con Trump. "Somos socios muy cercanos. Creo que este tipo de disputas no benefician a ninguna de las partes", afirmó. Sin embargo, cuando se le preguntó si debía disculparse, respondió: "No, respeto al presidente y respeto al pueblo americano, y creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo".

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sugirió que Zelenski debería disculparse por lo ocurrido y cuestionó su compromiso con la paz. Pese a la tensión, el mandatario ucraniano se mostró optimista sobre el futuro de la relación bilateral. "Es más que una cuestión entre presidentes. Es una relación histórica entre nuestros pueblos", concluyó.