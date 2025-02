El legado de Obama en crisis: su Centro Presidencial con graves problemas de financiamiento

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 5 de febrero, 2025

El Centro Presidencial Obama, edificio multifunción para conmemorar la presidencia de Barack Obama, estaría enfrentando problemas de financiamiento. Así lo aseguran diversos reportes publicados a lo largo de las últimas horas; que se suman a los trascendidos sobre otra crisis: se trata de los rumores de que el expresidente y su mujer, Michelle Obama, se encuentran en malos términos.

Biblioteca, campus, museo, auditorio, huertos de frutas y hortalizas, el complejo de 19 acres se erigirá en el South Side de Chicago. Albergará a la ONG Obama Foundation. Se espera que el proyecto esté terminado para la primavera de 2026. Eso es, si logra recolectar las donaciones suficientes.

Un reportaje reciente de The Daily Beast afirma que importantes donantes están mostrando reticencias a seguir respaldando el proyecto. Documentos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) revisados por el medio demostrarían una caída de más del 50% entre 2022 y 2023. En 2024, según el mismo, los costes y retrasos se multiplicaron, preocupando aún más a los impulsores (aún se desconoce el total recaudado para ese año).

"No ayudó a otros cuando intentaban recaudar fondos y por eso ahora no van a cuidar de los Obama. No hay quid pro quo porque es una calle de sentido único", habría asegurado uno de los donantes que otorgó menos dinero del que hubiésemos podido. También habría cuestionamientos por las altas compensaciones para allegados de los Obama vinculados al proyecto, sobre todo considerando que aún no abrió sus puertas.

A aquellas preocupaciones se suma una reciente demanda de un contratista del centro. "En un impactante y desalentador giro de los acontecimientos, el propietario afroamericano de una empresa de construcción local se encuentra a sí mismo y a su empresa al borde del cierre forzoso debido a la discriminación racial por parte del ingeniero estructural de registro (Thornton Tomasetti) para la construcción del Centro Presidencial Obama", se puede leer en un extracto de la demanda difundido por Newsweek.

La demanda fue presentada por Robert McGee Jr., dueño de II in One, una empresa proveedora del centro. Aquel busca más de $40.000.000 en reparaciones de la consultora de construcción Thornton Tomasetti. El proveedor chicaguense acusa a este último de acusarle falazmente de errores que costaron “millones de dólares en pérdidas”, recurriendo a argumentos discriminatorios contra las minorías.

Desde la Fundación Obama aseguraron que no tienen relación con la demanda.

La demanda y los obstáculos de financiación serían los problemas más recientes en una larga lista de contratiempos para el centro, que, como recoge el Daily Mail, originalmente tenía el 2021 como año de apertura de puertas. Cuatro años más tarde, sigue en obras.