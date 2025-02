Las principales diferencias entre las visitas de Netanyahu a Washington en julio y febrero

Publicado por Alex Traiman Verificado por 4 de febrero, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en lo que se prevé que sean conversaciones serias para cambiar la cara de Oriente Medio. Netanyahu no es un desconocido en la Casa Blanca; de hecho, será su segunda visita en siete meses.

Sin embargo, las diferencias de circunstancias entre ambos no podrían ser más marcadas.

La Casa Blair frente al Watergate



Netanyahu se aloja en la Casa Blair, habitualmente reservada para las visitas de líderes mundiales. A su entrada, la oficina del primer ministro declaró: "El primer ministro fue recibido en Blair House, la residencia oficial e histórica de invitados de la Casa Blanca, por su director, quien le dijo que ésta era la decimocuarta visita del primer ministro Netanyahu a Blair House, muchas más que cualquier otro líder extranjero en su historia desde que se construyó en el siglo XIX."

Sin embargo, en lo que fue más que una sutil puñalada al primer ministro israelí que más tiempo lleva en el cargo, en julio se dijo a Netanyahu y a su delegación que buscaran un hotel en la zona. Netanyahu se alojó en el famoso Hotel Watergate, junto con otros huéspedes. Durante su estancia, se activó la alarma antiincendios y se soltó un cubo lleno de gusanos en una sala de reuniones para que el primer ministro se sintiera especialmente bienvenido, por no decir preocupado por la seguridad.

Una invitación rápida



Netanyahu llegó a Washington el domingo, invitado apenas dos semanas después de que Trump asumiera el cargo. En cambio, Biden tardó tres años en cursar una invitación para que el máximo dirigente de un gran aliado acudiera a la Casa Blanca. Esa invitación se ofreció el 20 de septiembre de 2023, en forma de reunión al margen de la Asamblea General de la ONU.

Menos de tres semanas después, Israel se encontraba en guerra. Netanyahu no acudió a la Casa Blanca hasta julio de 2024 y sólo se le concedió la invitación porque Netanyahu había aceptado una invitación para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, ofrecida por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y el entonces líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

Un presidente cojo frente a un nuevo líder mundial



En julio, Netanyahu se reunió con un presidente cojo y disminuido, que había anunciado su retirada de la campaña de 2024 pocos días antes del encuentro.

Netanyahu llegó con el telón de fondo de unos Estados Unidos que ejercían un liderazgo tambaleante en la escena mundial y enviaban mensajes contradictorios sobre el apoyo a Israel, por un lado, y la presión sobre Israel, por otro. Llegó a Washington para demostrar por sí mismo su liderazgo regional y mundial, un estadista respetado que libra una guerra justa contra múltiples entidades terroristas y su respaldo -Irán- que se impuso al Estado judío con los atentados y atrocidades terroristas dirigidos por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Y aunque Israel no buscó una guerra, es una guerra -como todas las demás lanzadas anteriormente contra el Estado judío- en la que la única opción es ganar rotundamente.

Discurso ante el Congreso



Netanyahu se dirigió simultáneamente a múltiples audiencias durante su viaje.

Su discurso ante el Congreso el 24 de julio fue una clase magistral de arte de gobernar, diseñada para defender a Israel en medio de una guerra encarnizada ante los congresistas asistentes, el pueblo estadounidense, los aliados de Israel, los enemigos de Israel y los vecinos moderados de Israel.

El discurso fue un éxito abrumador que reforzó el prestigio y la confianza de Netanyahu. Históricamente, ha dado lo mejor de sí cuando ha desempeñado el papel de principal diplomático israelí.

Una administración adversaria



Netanyahu también ha prosperado cuando ha antepuesto los intereses de Israel y se ha enfrentado a administraciones estadounidenses adversas. Los ex presidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden presionaron por separado para que Netanyahu fuera destituido.

En febrero, Hillary Clinton calificó a Netanyahu de "indigno de confianza", y Schumer pidió que Israel celebrara nuevas elecciones en marzo. Cuando Netanyahu entró en el hemiciclo del Congreso, Schumer no le estrechó la mano delante de sus colegas demócratas.

Tras el exitoso discurso, Netanyahu centró su atención en las reuniones en la Casa Blanca. La que mantuvieron Biden y Netanyahu se desarrolló sin declaraciones de prensa sustanciales. Se programó una segunda reunión, por separado, con la vicepresidenta Kamala Harris, la recién estrenada candidata demócrata a la presidencia, que se había saltado el discurso de Netanyahu ante el Congreso. Era la primera vez que no presidía una sesión conjunta mientras ejercía de segunda de a bordo.

"Le dije a Netanyahu: 'Consigue este acuerdo'"





Después de su cara a cara -y sólo después de que Netanyahu hubiera sido trasladado fuera de la Casa Blanca- Harris ofreció una escueta declaración de prensa de seis minutos.

Expresó su "grave preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza, incluida la muerte de demasiados civiles inocentes". Tras calificar de "devastador lo ocurrido en Gaza durante los últimos nueve meses", Harris prometió que "no podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos insensibilizarnos ante el sufrimiento, y no me quedaré callada".

A continuación, centró su atención en un acuerdo de alto el fuego propuesto en dos fases que exigía la retirada militar israelí, primero de los núcleos de población de Gaza y después "de Gaza por completo".

"Acabo de decirle al primer ministro Netanyahu que es hora de cerrar este acuerdo", declaró Harris.

Harris no hizo ninguna exigencia en su declaración en relación con Hamás y no dejó claro que Hamás deba ser apartado del poder.

Altos cargos israelíes expresaron su disgusto por el formato y el "tono" de las declaraciones de Harris, que ofrecían un anticipo de lo que Netanyahu habría podido esperar si hubiera ganado la presidencia.

Aparte de esas reuniones, Netanyahu voló a Mar-a-Lago para reunirse con el entonces candidato presidencial republicano Trump en un esfuerzo por renovar las relaciones de trabajo.

Un acuerdo de "primera fase" está en marcha



No es en absoluto irónico que Netanyahu llegue a su actual reunión con Trump en medio de un acuerdo de alto el fuego de fase uno. Mientras Harris afirmaba en julio que Netanyahu debía "cerrar este acuerdo", el equipo de Biden no había hecho nada para presionar a Hamás para que llegara a un acuerdo de liberación de rehenes.

Por el contrario, no se firmó un acuerdo hasta que Trump ganó las elecciones y amenazó con que habría "un infierno que pagar" si no se liberaba rápidamente a los rehenes.

Eso no significa que el acuerdo que Trump y su enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, presionaron a ambas partes para que aceptaran sea justo: Israel liberará a 1.900 presos terroristas a cambio de sólo 33 de los 98 rehenes restantes.

Netanyahu se reúne con Witkoff el lunes para iniciar el proceso de negociación de una posible prórroga del acuerdo de alto el fuego, antes de su reunión de trabajo con Trump del martes. A diferencia de la reunión con Biden, el encuentro con Trump irá seguido de una rueda de prensa completa con numerosas preguntas sobre la mesa.

Una audiencia singular



Y a diferencia de la visita de julio, la actual tiene un público objetivo mucho más limitado: Trump y su nueva administración. Si Netanyahu puede convencer al presidente de su causa, sus planes y su visión de un Oriente Medio nuevo y pacífico, el mensaje resonará rápidamente en toda la región y en el mundo.

Netanyahu también tiene previsto reunirse el miércoles con Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa estadounidense, y el jueves con congresistas y senadores.

Republicanos aislacionistas



Una audiencia secundaria para Netanyahu es la gran derecha estadounidense que puso a Trump en el cargo. Allá por febrero, en Israel se asumía en general que el Partido Republicano representaba el campo proisraelí acérrimo. Y aunque hay muchos demócratas moderados que apoyan a Israel desde hace tiempo, el creciente flanco progresista del partido -dirigido por representantes como Rashida Tlaib (D-Mich.), Ilhan Omar (D-Minn.) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), y el senador Bernie Sanders (I-Vt.) se han vuelto en contra de la alianza de Estados Unidos con el Estado judío.

En cambio, sólo unos meses después, se está desarrollando una tendencia similar dentro del Partido Republicano. El ala más libertaria y aislacionista del partido también está dando la espalda a Israel, culpando falsamente al Estado judío de las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio, especialmente en Irak.

Lo que se le escapa a este flanco derecho del partido es que un Israel fuerte en Oriente Medio mantiene los intereses estadounidenses más seguros y reduce la probabilidad de que las tropas estadounidenses tengan que poner las botas sobre el terreno en la región.

Aun así, la esperanza es que los republicanos de todo el espectro vean a Netanyahu codo con codo con Trump y observen cómo el presidente expresa su firme apoyo a la causa de Israel.

Ganar "a lo grande"



En julio, Netanyahu tuvo que defender ante todos los partidos que su causa era justa e Israel seguiría luchando. Meses después, la posición de Israel es radicalmente distinta.

Tras los asombrosos asesinatos de la cúpula de Hamas y Hezbolá -en particular, tras el episodio del "beeper sombrío" dirigido contra miles de operativos de Hezbolá- más el completo desmantelamiento del ejército sirio, y sorprendentes ataques de largo alcance en Yemen e Irán, Israel no sólo está luchando sino que está ganando a lo grande.

Y con una administración amiga en el poder, Israel ya no tiene que preocuparse por la retención de armas clave que está obligado a recibir por contrato, ni por la posibilidad de que se aprueben resoluciones antiisraelíes en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ahora, Netanyahu puede trabajar con Trump para poner en marcha una estrategia mediante la cual Israel no sólo gane las actuales rondas de combates, sino que lo haga de una manera concluyente que cambie la trayectoria de Oriente Medio durante décadas.

Conceptos erróneos convertidos en realizaciones



El gobierno de Biden no creía que Hamás pudiera ser desalojado del poder ni que los palestinos de Gaza pudieran abandonar la Franja. Netanyahu intentará convencer a Trump de que Hamás puede ser desalojado definitivamente y de que los gazatíes pueden ser reasentados en Egipto, Jordania u otros lugares.

La administración Biden no creía que Israel debiera iniciar la lucha con Hezbolá. Netanyahu trabajará para convencer a Trump de que Israel debe mantener una presencia en el sur del Líbano para garantizar que un Hezbolá muy disminuido no vuelva a acumular capacidades para amenazar a los residentes en el norte de Israel.

La administración Biden hizo todo lo que pudo para evitar que Israel entrara en conflicto directo con Irán, a pesar de que apoderados iraníes de múltiples países han lanzado una guerra concurrente contra Israel. Además, el propio Irán disparó cientos de misiles balísticos y de crucero contra Israel desde su propio territorio, dos veces en 2024.

Una oportunidad generacional



Netanyahu tiene ahora la oportunidad de convencer a Trump de que la guerra no sólo puede detenerse, sino terminar por completo con la neutralización total del programa nuclear iraní. También busca presiones para ayudar al pueblo iraní a recuperar su país de las garras de los mulás represivos y ávidos de guerra que sumieron a todo Oriente Medio en el caos.

Además, Netanyahu y Trump tienen la oportunidad de poner fin a la guerra a favor de Israel y marcar el comienzo de una nueva era de paz ampliando el proceso de normalización con los Acuerdos de Abraham de 2020. Se trata de un proceso que la administración Biden defendió de boquilla pero que nunca estuvo en condiciones de cumplir; parecía reacia a impulsarlo en absoluto.

Qué diferencia hacen siete meses.

Alex Traiman es CEO y jefe de la redacción en Jerusalén del Jewish News Syndicate.

© JNS