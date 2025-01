Trump elige a la presentadora de Fox News Tammy Bruce como portavoz del Departamento de Estado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 3 de enero, 2025

El presidente electo Donald Trump hizo una serie de anuncios el viernes por la noche para su próxima Administración y se destaca particularmente el de la presentadora radial y colaborada de Fox News Tammy Bruce, quien ejercerá como portavoz del Departamento de Estado una vez el líder republicano asuma la Presidencia el 20 de enero.

Se trata de una nueva elección de un colaborador de la popular cadena de noticias por parte del presidente electo para su segundo mandato, quien destacó en un mensaje en su red social Truth la trayectoria de Bruce, una destacada presentadora conservadora y autora del best seller La nueva policía del pensamiento y la muerte del bien y del mal (‘The New Thought Police and The Death of Right and Wrong’, en inglés).

“Es un gran honor para mí anunciar que Tammy Bruce se unirá a nuestro increíble candidato a secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos”, escribió Trump.“Tammy es una analista política muy respetada que comprendió el poder y la importancia del movimiento ‘MAGA’ desde el principio”.

Bruce obtuvo su Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad del Sur de California y, según Trump, tras ser activista progresista en los noventa, “vio las mentiras y el fraude de la izquierda radical y rápidamente se convirtió en una de las voces conservadoras más fuertes en radio y televisión”.

“Como una de las colaboradoras de noticias con más años de servicio, Tammy ha llevado la VERDAD al pueblo estadounidense durante más de dos décadas. Sé que aportará esa misma fuerza de convicción y espíritu intrépido a su nuevo puesto como portavoz del Departamento de Estado”, sentenció el presidente electo.

Además del anuncio de Bruce, el presidente electo también sorprendió al anunciar a Morgan Ortagus, reconocida comentarista televisiva en Fox News y exportavoz del Departamento de Estado durante la primera Administración Trump, como enviada especial adjunta del presidente para la paz de Medio Oriente.

Curiosamente, durante el anuncio, Trump recordó que Ortagus llegó a criticarlo por sus opiniones en política exterior en 2016.

"Morgan luchó contra mí durante tres años, pero espero que haya aprendido la lección", escribió Trump en la publicación. "Estas cosas normalmente no funcionan, pero ella tiene un fuerte apoyo republicano, y no estoy haciendo esto por mí, lo estoy haciendo por ellos. Veamos qué sucede".

Ortagus trabajará bajo las órdenes de Steven Witkoff, un magnate inmobiliario de Nueva York seleccionado para ser enviado especial para Oriente Medio.

Durante el primer mandato de Trump, además de su rol en el Departamento de Estado, Ortagus fue miembro del equipo de los Acuerdos de Abraham, lo que la respalda para el cargo.

En otro anuncio, el presidente electo nombró a Roman Pipko, un abogado nacido en Estonia, como su candidato para ser el próximo embajador de Estados Unidos en el pequeño país europeo.

"Roman ha representado a empresas estadounidenses, negociando proyectos en Mongolia, África, Rusia, Europa Occidental y su natal Estonia, en cooperación con agencias del gobierno de los EE. UU., y ha trabajado con gobiernos extranjeros en la aplicación de sanciones estadounidenses", escribió Trump. "Como inmigrante legal, ha vivido la promesa de los Estados Unidos, y confío en que promoverá los intereses estadounidenses en su nuevo papel".