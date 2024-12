Mitch McConnell sufrió una caída después de un almuerzo republicano y tuvo que ser atendido

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 10 de diciembre, 2024

Mitch McConnell sufrió una caída y tuvo que ser atendido. El senador republicano de Kentucky se lastimó después de participar en un almuerzo entre los republicanos del Senado, sufriendo algunos cortes en el rostro y una torcedura de muñeca. De acuerdo con un comunicado difundido por su oficina, se encuentra bien y ya cuenta con autorización para retomar su agenda.

McConnell, quien dejará el liderazgo de su partido en la Cámara Alta el próximo 3 de enero, participó en un almuerzo organizado por el presidente de la Conferencia Republicana del Senado, John Barrasso. El senador de 82 incluso dijo unas palabras durante el evento.

El incidente tuvo lugar una vez concluido el almuerzo. Según trascendió, McConnell tropezó y se lastimó el rostro y una de sus muñecas. “Sufrió un pequeño corte en la cara y se torció la muñeca. Se le ha dado autorización para reanudar su agenda”, señaló un asistente a través de un comunicado.

De acuerdo con The Hill, algunos miembros del equipo del senador fueron vistos corriendo hacia el área del almuerzo después de la caída. Momentos después, McConnell pasó caminando de regreso a su oficina, acompañado por un equipo médico y por Barrasso.

John Thune, quien sucederá a McConnell en el liderazgo republicano del Senado, dijo que su colega "está bien" y en su oficina.

El senador de Kentucky sufrió a mediados del 2023 un par de episodios de "congelamiento" que encendieron las alarmas sobre su salud. Sin embargo, confirmó que cumplirá los años que le quedan en el cargo hasta enero del 2027. “No tengo ningún anuncio que hacer sobre ese tema. Voy a terminar mi gestión como líder y voy a terminar mi mandato en el Senado”, aseguró en septiembre del 2023.

En febrero del 2024 sorprendió al anunciar que este sería su último año en el liderazgo. En efecto, es el líder del Senado más longevo de la historia, con 17 años en el puesto. "Este será mi último mandato como líder republicano. No voy a ir a ninguna parte, a corto plazo. Completaré mi trabajo. Mis colegas me han dado hasta que elijamos un nuevo líder en noviembre y ellos tomen el timón el próximo enero. Terminaré el trabajo para el que me contrató la gente de Kentucky. Lo haré desde un escaño diferente", expresó en su momento.

McConnell todavía no descartó presentarse para otro mandato en 2026, el cual sería su séptimo mandato consecutivo. En caso de optar por dar un paso al costado, David Cameron, Kelly Craft, Russell Coleman y Allison Ball se perfilan como los principales interesados en su asiento.