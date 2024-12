Jeff Bezos, "muy optimista" con el nuevo mandato de Trump

Publicado por Israel Duro Verificado por 5 de diciembre, 2024

El magnate y fundador de Amazon Jeff Bezos ha dado un paso más en su acercamiento a Donald Trump. Tras su sonado veto a que The Washington Post, periódico del que es dueño apoyara a Kamala Harris en las últimas elecciones, Bezos se mostró "muy optimista" sobre el segundo mandato del republicano, especialmente porque espera que recorte drásticamente la normativa.

Bezos llegó incluso a ofrecer su ayuda al presidente electo en este cometido durante una amplia entrevista en la cumbre DealBook de The New York Times en Nueva York: "La verdad es que esta vez soy muy optimista. Parece tener mucha energía para reducir la regulación. Si puedo ayudar a hacerlo, voy a ayudarle. Tenemos demasiadas regulaciones en este país.

"La prensa no es el enemigo"

Además, el magnate aseguró que trataría de hacer ver a Trump que los medios no son el enemigo. "Probablemente usted ha crecido en los últimos ocho años [en referencia al entrevistador, Andrew Ross Sorkin]. Él también lo ha hecho. Este no es el caso. La prensa no es el enemigo".

Él magnate aseguró no estar nada preocupado porque un competidor en alguno de sus negocios como es Elon Musk haya ganado tanto poder en la nueva Administración, y aseguró que no cree que use su influencia sobre Trump para perjudicarle. Musk es el dueño de Space X, mientras que Bezos tiene Blue Origin.