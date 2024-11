La Corte Suprema de Pensilvania ordena a los condados detener el conteo de papeletas ilegales

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 18 de noviembre, 2024

En un fallo emitido este lunes, la Corte Suprema de Pensilvania ordenó a los funcionarios electorales de todos los condados que no incluyan en los resultados las papeletas de voto por correo con fechas incorrectas o sin fecha.

El tribunal determinó que las papeletas afectadas “no se contabilizarán para la elección” realizada el pasado 5 de noviembre. Esta decisión responde a una solicitud presentada por el Comité Nacional Republicano (RNC) y el Partido Republicano de Pensilvania, después de que varios condados decidieran contar papeletas con fechas incorrectas o sin fecha, ignorando una orden anterior del tribunal superior que prohibía esta práctica.

Impulso del Partido Republicano

El fallo llega después de que el RNC y David McCormick, ganador declarado de la contienda al Senado en Pensilvania, presentaran demandas contra los condados que contaron votos irregulares.

Michael Whatley, presidente del RNC, celebró el veredicto en una publicación en la red social X, subrayando que los funcionarios electorales de condados como Bucks, Montgomery y Filadelfia "no tienen otra opción" que rechazar las papeletas ilegales. “Tras nuestra última demanda contra el RNC, hoy la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó una vez más que las papeletas sin fecha NO PUEDEN CONTARSE. No más excusas (…) Les exigiremos que cumplan con su palabra”, dijo.

Controversia sobre el requisito de fecha en el voto por correo

La disputa sobre las papeletas "sin fecha" ha sido constante desde que Pensilvania introdujo el voto por correo sin justificación en 2020. La ley estatal exige que los votantes escriban a mano una fecha en el sobre exterior, pero algunos condados han incluido estas papeletas en los recuentos oficiales, desobedeciendo fallos previos del tribunal superior.

Recuento automático y resultados en disputa

El fallo se produce en medio de un recuento automático ordenado para la ajustada carrera al Senado entre el republicano David McCormick y el senador demócrata Bob Casey. McCormick aventaja por más de 17.000 votos, según los últimos resultados no oficiales del Departamento de Estado de Pensilvania. Los resultados finales del recuento se esperan para el 27 de noviembre.