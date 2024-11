El representante Don Bacon gana la reelección en un escaño pendular en Nebraska y acerca a los republicanos a la mayoría

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 8 de noviembre, 2024

El representante republicano Don Bacon, un general militar retirado conocido por sus posturas moderadas en la Cámara Baja, fue proyectado ganador en una reñida carrera por la reelección en el 2º Distrito Congresual de Nebraska, uno de los distritos más parejos de todo el estado y el país.

Bacon, con el 95% de las mesas escrutadas, le estaría sacando una pequeña ventaja a su adversario, el legislador estatal demócrata Tony Vargas, de unos siete mil votos, lo que equivale a 2.2 puntos porcentuales (51.2%-48.8%).

Associated Press fue el primer medio nacional en pronosticar la victoria de Bacon este viernes. Luego se unió The New York Times y más pronosticadores de renombre.

La contienda entre Bacon y Vargas fue una de las más vigiladas del ciclo electoral de 2024 debido a que el distrito es uno de los más parejos de toda la unión, pues incluye toda Omaha, la ciudad más grande del estado, así como la ciudad de Papillion, ambas de tendencia demócrata.

En las midterms de 2022, el representante Bacon fue uno de los 16 republicanos de la Cámara Baja que ganaron escaños en zonas que habían votado por el presidente Joe Biden en 2020, lo que lo convirtió en una de las contiendas más competitivas desde el principio.

Anteriormente, Bacon ganó el escaño en 2016 al derrotar al representante demócrata Brad Ashford por tan solo un 1%. Sus tres elecciones posteriores lo vieron mantenerse en el Congreso por un estrecho margen de aproximadamente 2% o menos.

Esta en particular, se trata de una victoria fundamental para los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, donde el GOP necesita solo seis victorias más para llegar al número mágico de 218 escaños para controlar nuevamente la mayoría.

Por el momento quedan 24 carreras electorales más en disputa. Los demócratas, por ahora, solo han conseguido 199 escaños y ya han perdido dos asientos en el Cámara.