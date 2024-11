Robert Kennedy Jr. asegura que tras la victoria de Trump es necesaria una reforma profunda de la FDA

Publicado por Juan Peña Verificado por 7 de noviembre, 2024

El excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., que apoyó al presidente electo Donald Trump, dijo el miércoles que la burocracia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) necesita una serie reforma.

Los comentarios de Kennedy se dan tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales y el apoyo de Kennedy a este. Según se dio a entender durante la campaña, Trump dará a Kennedy un papel relevante en su futura administración. Tendrá competencias en materias de sanidad y regulación de productos de consumo.

Es uno de los puntos fuertes e Kennedy. El excandidato hizo campaña criticando duramente la gestión de la pandemia por covid, o las regulaciones sobre la alimentación. Uno de sus lemas fue "Make América Healthy Again".

En relación a esto, Kennedy aseguró en una entrevista con la MNSBC el miércoles que "hay departamentos enteros, como el departamento de nutrición de la FDA... que tienen que desaparecer, que no están haciendo su trabajo. No están protegiendo a nuestros hijos".

Aseguró que no eliminaría por completo la FDA, pero que sí la reformaría profundamente para "sacar la corrupción". En otra entrevista anterior, Kennedy añadió que aún no tiene un plan de acción concreto. "No sabemos lo que voy a hacer. Ayer hablé de ello con el Presidente, y me preguntó qué quería, y le dije que ahora estamos elaborando una propuesta".

Tampoco está confirmado si el puesto que recibirá en el gabinete de Trump será el de secretario del Departamento de Sanidad y Recursos Humanos.

"Voy a dejar que se desmelene con la comida, voy a dejar que se desmelene con las medicinas", dijo Trump. Durante la cena de Al Smith a la que Trump asistió el mes pasado, volvió a proponer a Kennedy para liderar los esfuerzos de su administración en materia de alimentación y salud.

"Vamos a dejar que se desboque durante un tiempo, y luego voy a tener que refrenarlo, porque tiene algunas ideas bastante locas, pero la mayoría de ellas son realmente buenas", dijo Trump.

"Creo que es un buen hombre, cree en el medio ambiente, en la gente sana. Quiere gente sana, quiere comida sana. Y va a hacerlo. Va a tener una gran oportunidad de hacerlo, porque lo necesitamos".