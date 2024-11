Más de 82 millones de personas votaron anticipadamente, con un fuerte impulso republicano

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 5 de noviembre, 2024

Hasta el día anterior de la apertura de los comicios, más de 82 millones de personas emitieron su voto de manera anticipada a lo largo de todo el país, según el rastreador del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. De ellas, más de 44 millones optaron por acudir en persona, mientras que más de 37 millones hicieron lo propio por correo.

Aquellas cifras indican que los votantes están volviendo a elegir en masa el voto anticipado, que creció exponencialmente en 2020. En aquel año, impulsado por la pandemia: un 30% de los votantes eligió esa opción por "preocupaciones con el covid", según un estudio del MIT Election Data and Science Lab.

Además, los casi 83 millones de votos anticipados emitidos hasta la fecha representan un 52% del voto total de 2020.

La alta participación anticipada podría significar también filas más breves el propio día de las elecciones. Según el mismo informe del MIT, en 2020 el voto la jornada electoral fue sólo del 28% cuando cuatro años antes había representado el 60% del total.

Mal augurio para los demócratas

Asimismo, en una señal preocupante para Kamala Harris, los republicanos se acercaron a los demócratas en el porcentaje de votos anticipados, donde estos últimos suelen arrasar.

Mientras que un 35,8% de quienes acudieron anticipadamente a las urnas estaban registrados como republicanos, un 37,8% eran demócratas. Porcentaje, este último, mucho menor a su marca habitual cerca del 50%.

Falta confirmar, sin embargo, si la ganancia republicana se traduce en un aumento total de votos o es, simplemente, un adelanto de papeletas que simplemente hubiese recibido más adelante.

Estas cifras tempranas sí permiten concluir el éxito de la estrategia republicana de abrazar el voto anticipado, al que el partido tradicionalmente miraba con desinterés e incluso recelo y que fue clave para la victoria de Joe Biden en 2020. Tanto el candidato presidencial Donald Trump como los distintos niveles de su campaña y los miembros del GOP llevan meses instando a sus simpatizantes a aprovechar esta instancia de participación temprana para sellar su apoyo al republicano.

Mientras que los republicanos prefirieron el voto anticipado en persona (39% contra el 32% demócrata), los azules prefirieron dejar su papeleta en la casilla de correos (42% contra 33%). Sin embargo, los republicanos tienen una tasa de devolución más alta: más del 56% de los simpatizantes del GOP que pidieron la documentación para votar por correo emitieron efectivamente su voto, frente al 51% de los demócratas.

Demografía del voto anticipado

Considerando el género, las mujeres protagonizaron el voto anticipado. Representaron un 54% del total, frente a cerca de un 44% de los hombres y un 2% apuntados como "desconocidos". Vale destacar que no todos los estados recogen datos por sexo, tan sólo seis arrojan luz sobre este punto en la herramienta del Laboratorio Electoral de la UF (Colorado, Georgia, Idaho, Michigan, Carolina del Norte, Virginia).

Las Carolinas y Georgia recopilan la etnia del voto anticipado. Un 64% perteneció a "blancos no hispanos". Aquel porcentaje es seguido de lejos por los "negros no hispanos", con un 22%. Los hispanos, con un 2,7%, se ubican en un distante tercer lugar. Le siguen los "no hispanos asiáticos americanos" con un 1,9% y los "no hispanos nativos americanos" con un mero 0,5%.

Por edad, la población entre 41 y 65 años es la que más se apuró a participar de los comicios antes del 5 de noviembre. Un 39%, porcentaje seguido por el más de 34% de mayores de 65. Al bajar la edad, cae notablemente el voto anticipado: un 17% para quienes tienen entre 26 y 40 años, y un mero 9% para la franja debajo. Queda por ver si esto significa también una baja participación del voto joven en general.