Peligro para los demócratas en Nuevo México: llueven las inversiones para volverlo un estado en disputa

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 8 de octubre, 2024

Hace ya varios años que Nuevo México está considerado como un estado demócrata. En efecto, la última vez que votó por un republicano para presidente fue hace veinte años y hace quince que cuenta con dos demócratas en el Senado, quienes en los ciclos electorales se preocupan más por las primarias que por la elección general. Sin embargo, la dinámica podría ser distinta en las elecciones de noviembre, puesto que existe una fuerte inversión para volver más competitivo a este estado, particularmente en la carrera por la Cámara Alta.

Como el resto del país, Nuevo México ha sufrido las consecuencias de los últimos cuatro años de la Administración Biden-Harris. La inflación, el crimen y particularmente la crisis migratoria golpearon a los vecinos del estado, el cual resulta ser uno de los seis que limita directamente con México. A su vez, es el estado con mayor porcentaje de población hispana del país, un 47%.

Además de votar para presidente, los neomexicanos irán a las urnas en noviembre para elegir a su senador. En esta carrera, el demócrata Martin Heinrich buscará un tercer mandato frente a la republicana Nella Domenici, un apellido histórico para el estado puesto que su padre estuvo en el Senado durante 36 años.

La fuerte inversión que podría complicar a Harris y a Heinrich en Nuevo México

El mapa de las elecciones al Senado para este 2024 es particularmente hostil para los demócratas, dado que deben defender muchos escaños en estados competitivos: Arizona, Nevada, Ohio, Wisconsin, Virginia Occidental, Michigan, Pensilvania y Montana.

No obstante, hay una fuerte inversión para que Nuevo México se sume a este listado. El esfuerzo está liderado por Election Freedom Inc., una organización sin ánimo de lucro que ha estado produciendo anuncios y enviando correos electrónicos para concientizar a los vecinos del estado sobre los candidatos demócratas.

Derek Dufresne, asesor de Election Freedom Inc., habló en exclusiva con VOZ y explicó la estrategia de cara a las elecciones de noviembre, la cual se basa en contarles a los votantes los resultados de las políticas impulsadas por Harris y Heinrich.

"En Nuevo México, estamos llevando a cabo una agresiva campaña de siete cifras, completa y basada en temas, centrada en los importantes fracasos políticos de Kamala Harris y Martin Heinrich, que continuará hasta noviembre", expresó.

"La realidad es que los neomexicanos merecen una conversación honesta sobre los temas que los impactan a ellos y a sus familias. En un estado dominado por una agenda progresista de extrema izquierda, no han tenido eso. Educar a estas personas trabajadoras sobre los fracasos políticos específicos tanto de Harris como de Heinrich es crucial para sentar las bases del cambio. Confiamos plenamente en que nuestra contribución a los importantes diálogos que están teniendo lugar en torno a las mesas de las casas de todo el estado tendrá un impacto significativo en las próximas semanas y más allá", agregó Dufresne.

"No se preocupan por nosotros"

En cuanto al contenido de Election Freedom Inc., uno de los más virales fue un video titulado 'They don´t care about us' (No les importamos), del cual también lanzaron una versión en español para la enorme comunidad hispana de Nuevo México.

El video se centra principalmente en cómo las políticas impulsadas por Harris desde la Casa Blanca y por Heinrich desde el Senado impactaron en las familias del estado.

"Heinrich y Harris votaron a favor de políticas peligrosas que hacen incosteable la vida de las familias de Nuevo México. Heinrich y Harris votan como si no les importáramos. De hecho, sus políticas nos vendieron", relata la locución del anuncio. En cuanto a su impacto, ya superó el millón y medio de reproducciones en Youtube

¿Quién es Martin Heinrich?

Heinrich pasó cuatro años en la Cámara de Representantes antes de postularse al Senado en 2012, ganando su escaño tras derrotar a la republicana Heather Wilson, quien luego se desempeñó como secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante parte de la Administración Trump.

En cuanto a la Administración Biden-Harris, Heinrich votó a favor de la posición de la Casa Blanca un 98% de las veces, incluyendo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022.

A su vez, presentó una legislación para que Puerto Rico sea admitido a la unión y fue uno de los primeros senadores en respaldar la candidatura presidencial de Kamala Harris en julio de este año.

"Aporta una fuerza increíble y en el primer momento se vio que Kamala estaba al mando de este aparato de campaña y que trataba la campaña de la misma manera que enjuicia un caso. (...) Ella representa la estabilidad", dijo Heinrich sobre Harris a finales de julio.

Heinrich enfrentará a la republicana Nella Domenici, hija del exsenador Pete Domenici y ex directora financiera de Bridgewater Associates.