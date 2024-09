Nueva York aprueba dos leyes de reparación de la esclavitud en la ciudad

Publicado por Israel Duro Verificado por 13 de septiembre, 2024

El Ayuntamiento de Nueva York, controlado por una supermayoría demócrata, aprobó dos leyes de reparaciones de esclavitud en la ciudad. Ahora, se crearán una comisión y un equipo de trabajo para establecer "un proceso de verdad, sanación y reconciliación".

Las concejales Crystal Hudson y Farah Louis, impulsoras de los dos proyectos de ley, celebraron la aprobación de la nueva legislación, que entrará en vigor con efecto inmediato. "Damos un paso crucial hacia la justicia y la equidad", aseguraron. Una postura que siguió el comunicado del consistorio:

"Hoy, el Ayuntamiento de Nueva York ha votado a favor de aprobar una ley que establece medidas municipales para reconocer y abordar el legado y el impacto de la esclavitud y las injusticias raciales en la ciudad de Nueva York. El paquete legislativo establecería un proceso de Verdad, Sanación y Reconciliación sobre la esclavitud en la ciudad de Nueva York (que tuvo una de las tasas más altas de propiedad de esclavos en el país en el 1700), un estudio de reparación, señales informativas en el primer mercado de esclavos de la ciudad, y un grupo de trabajo para considerar la creación de un "sendero de la libertad" que conmemore el movimiento abolicionista y los sitios del Ferrocarril Subterráneo".

La oposición critica la iniciativa

El comunicado explica que la comisión tendrá la función de "establecer hechos sobre la esclavitud en la ciudad de Nueva York y su legado actual, proteger y reconocer a las personas y comunidades afectadas, y recomendar cambios para que el gobierno y las instituciones eviten la perpetuación y repetición de las injusticias del legado de la esclavitud". En declaraciones recogidas por Fox, Hudson añadió que la nueva legislación "identificará políticas racistas y antinegros en los cimientos de las instituciones de nuestra ciudad y aportará soluciones materiales para abordar estas grietas fundacionales".

Por su parte, el líder de la minoría, Joseph Borelli, uno de los 8 votantes en contra de las dos normas, aseguró a The New York Post que "me moveré antes de pagar. Si pueden presentarme a un solo neoyorquino que haya sido propietario de un esclavo, estaré encantado de considerarlo. Hasta entonces, no voy a pagar ni un céntimo como reparación por un daño que no causé, ni condono, ni en el que participé alguna vez".