Cuando Kamala proponía recortes al ICE y pagar operaciones de 'cambio de sexo' a ilegales

Publicado por Israel Duro Verificado por 10 de septiembre, 2024

El esfuerzo de los medios de izquierda, el establishment demócrata y la propia campaña de Kamala Harris por presentar una candidata casi centrista capaz de aglutinar a votantes de todo el espectro político vuelve a chocar con los registros históricos de la vicepresidente. En respuesta a una encuesta que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pasó a los participantes de las Primarias presidenciales en 2020, la entonces senadora se mostraba favorable a pagar con el dinero de los contribuyentes operaciones de cambio de sexo a los sin papeles así como a desfinanciar la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el fin último de acabar con las detenciones de los inmigrantes ilegales que tratan de cruzar la frontera.

Sin embargo, apenas cuatro años después, Kamala presume en su programa electoral de haber apoyado un proyecto de ley bipartidista -que acabó muriendo en el Senado- que habría supuesto un endurecimiento del control fronterizo y el despliegue de 1.500 agentes nuevos en el límite con México.

El cuestionario ha vuelto a ser publicado por la ACLU tras la nominación de Kamala como candidata demócrata, y ha ahondado más en las críticas a la vicepresidente por sus cambios entre sus posiciones de hace cuatro años a las actuales en plena carrera contra Donald Trump.

Duros ataques al ICE en 2019

Y no son cambios menores. La vicepresidente criticaba duramente la política migratoria, especialmente al ICE a quien acusó de ser "responsable del mayor sistema de detención de inmigrantes del mundo: una extensa red de centros gestionados por el ICE, prisiones privadas y cárceles locales que operan sin apenas supervisión y que cuestan más de 8 millones de dólares al día a los contribuyentes federales" y de incentivar "la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía".

"Nuestro sistema de detención de inmigrantes está fuera de control, y creo que debemos poner fin al encarcelamiento injusto de miles de personas, familias y niños. Fui uno de los primeros senadores después de la elección del presidente Trump en abogar por una disminución de la financiación del ICE. He liderado los esfuerzos para instar al Comité de Asignaciones del Senado a disminuir los dólares de detención. Como presidente, lucharé para convertir en ley mi Ley DONE (Detention Oversight Not Expansion), que aumentaría la supervisión de las instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, reduciría la detención en al menos un 50%".

Además, se comprometió, en el caso de alcanzar la Casa Blanca, "a cerrar los centros privados de detención de inmigrantes y de detención de familias, aumentar la supervisión y la transparencia del ICE y la CBP, incluida la obligación de utilizar cámaras corporales, y centrar la aplicación de la ley en la seguridad pública, no en separar a las familias inmigrantes".

Los tratamientos trans "una necesidad médica" para Kamala

Preguntada directamente si financiaría tratamientos trans a inmigrantes ilegales, Harris respondió que "el tratamiento de transición es una necesidad médica", por lo que ella ordenaría "a todas las agencias federales responsables de proporcionar atención médica esencial que ofrezcan tratamiento de transición". De hecho, recordó que ya había comenzado algo similar con los presos en cárceles californianas cuando ella era fiscal general del Estado Dorado:

"Es importante que las personas transgénero que dependen del Estado para su atención reciban el tratamiento que necesitan, lo que incluye el acceso al tratamiento asociado a la transición de género. Por eso, como Fiscal General, presioné al Departamento Correccional y de Rehabilitación de California para que proporcionara cirugía de transición de género a los reclusos del estado. Apoyo las políticas que garantizan que los presos y detenidos federales puedan obtener la atención médica necesaria para la transición de género, incluida la atención quirúrgica, mientras estén encarcelados o detenidos".