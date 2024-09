Trump rompe con DeSantis y anuncia que votará a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana en Florida

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 9 de septiembre, 2024

Donald Trump anunció que votará a favor de legalizar el uso recreativo de la marihuana en Florida. El expresidente confirmó sus intenciones en su cuenta de Truth Social, donde escribió que también espera trabajar con el Congreso y aprobar "leyes de sentido común al respecto".

La Enmienda 3 se someterá a votación en noviembre y cuenta con el rechazo del Partido Republicano de Florida, como así también del gobernador Ron DeSantis. "No estoy a favor, no creo que sea bueno hacerlo. No creo que tengamos que estropear el estado", señaló meses atrás.

"Hace diez años, Colorado lo hizo y dijo, mira, la gente lo está usando de todos modos. Si lo legalizas, lo gravas. Es más seguro, acabará con el tráfico de drogas y probablemente será más para la seguridad pública. Lo entiendo, pero eso ya se intentó y fracasó. Vas a lugares como Denver y huele a marihuana. No ha sido bueno para la calidad de vida", sumó.

Trump ya se había expresado en contra de la Enmienda 4, la cual legalizaría el aborto hasta la “viabilidad” y hasta el nacimiento, en función de lo que decida un “proveedor de atención médica”. En este caso, está de acuerdo con el gobernador DeSantis y con el GOP local para oponerse firmemente la iniciativa.

"Es hora de poner fin a las detenciones y encarcelamientos innecesarios"

El expresidente se expresó sobre la Enmienda 3 en Truth Social, desde donde anticipó que votaría a favor. "Como ya he declarado anteriormente, creo que es hora de poner fin a las detenciones y encarcelamientos innecesarios de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal. También debemos implementar regulaciones inteligentes, a la vez que proporcionamos acceso a los adultos, a un producto seguro y probado", comenzó Trump.

"Como floridano, votaré 'sí' a la Enmienda 3 este noviembre. Como Presidente, seguiremos centrándonos en la investigación para desbloquear los usos médicos de la marihuana a una droga de la 'lista 3', y trabajaremos con el Congreso para aprobar leyes de sentido común, incluyendo la banca segura para las empresas autorizadas por el estado, y apoyando los derechos de los estados para aprobar leyes sobre la marihuana, como en Florida, que funcionan tan bien para sus ciudadanos", sumó el candidato republicano a presidente.

¿Qué dice la Enmienda 3 propuesta en Florida?

Además de votar por presidente, senador y demás cargos a elegir en noviembre, los floridanos deberán votar a favor o en contra de la Enmienda 3, la cual deberá obtener más del 60% de los votos para ser aceptada:

"Permite a los adultos de 21 años o más poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios de marihuana para el consumo personal no médico por fumar, ingerir o de otra manera; permite a los Centros de Tratamiento de Marihuana Medicinal, y otras entidades con licencia estatal, adquirir, cultivar, procesar, fabricar, vender y distribuir dichos productos y accesorios. Se aplica a la legislación de Florida; no modifica ni inmuniza las violaciones de la legislación federal. Establece límites de posesión para uso personal. Permite una legislación coherente. Define los términos. Establece la fecha de entrada en vigor".