La Justicia reduce más de un año la condena a un expolicía por el 6 de Enero

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 5 de septiembre, 2024

Un magistrado federal redujo en 15 meses la condena a Thomas Robertson, un expolicía que había sido sancionado con 87 meses de prisión por su participación en el 6 de Enero.

El juez de distrito Christopher Cooper tomó la decisión después de que los fiscales retiraran los cargos de delito federal de obstrucción. La Corte Suprema de Justicia había limitado el uso de aquel cargo, que se usó contra cientos de personas demandadas por el asalto al Capitolio, a finales de junio. Robertson fue uno de los primeros casos de revisión de sentencias a partir de aquel fallo, los expertos esperan que le sigan más.

El exagente de Virginia fue sentenciado a más de siete años de prisión federal en agosto de 2022, en aquel momento la condena más larga impuesta contra cualquier acusado del 6 de Enero.

A pesar de retirar el cargo, la Fiscalía intentó que el juez no redujese la condena alegando que la pena inicial era un reflejo fiel de la gravedad de las acciones del acusado. Robertson, por su parte, aseguró que estaba arrepentido y que lo ocurrido aquel día no volvería a suceder; su abogado coincidió en que no había obrado correctamente, pero defendió que no estaba tratando de "derrocar la democracia", según difundió ABC News.

Al final de la audiencia, el juez Cooper dijo a Robertson, "Asumo que no le veré por tercera vez".