Carolina del Norte mantendrá las boletas electorales de Robert F. Kennedy Jr.

31 de agosto, 2024

Pese a que abandonó la carrera para apoyar a Donald Trump -algo que le costó fuertes críticas por parte de su familia, las cuales atajó de manera correcta y directa-, el excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. permanecerá en la boleta de Carolina del Norte, por lo que los votos que reciba se contarán en las elecciones de noviembre.

Este hecho es posible debido a que ya estaban impresas en torno a dos millones de papeletas de Kennedy y su partido, We The People, y que el plazo de votación por correo comienza en pocos días.

"La Junta Estatal de Elecciones rechazó el jueves una solicitud del Partido We The People para eliminar a su candidato, Robert F. Kennedy Jr, de la boleta electoral de las elecciones generales, porque no sería práctico volver a imprimir las boletas que ya se han impreso y cumplir con la fecha límite de la ley estatal para comenzar la votación por correo", dijo el organismo en un comunicado. "Ya se han impreso aproximadamente dos millones de papeletas en todo el estado con el nombre de Kennedy, y las primeras papeletas se enviarán a los ciudadanos que votan por correo en ocho días".

Fueron Kennedy y su partido los que solicitaron formalmente la retirada de las papeletas. Algo que hicieron también en Michigan y Wisconsin. Los tres estados han rechazado la petición.

"La Junta Estatal programó una reunión de emergencia para el jueves para considerar la solicitud. La mayoría de la Junta determinó que era demasiado tarde en el proceso para cambiar de rumbo y preparar e imprimir nuevas papeletas en todo el estado", añadió el organismo.