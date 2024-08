Se cumplen tres años de la retirada de Afganistán, la peor mancha de la Administración Biden-Harris

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 30 de agosto, 2024

Este viernes se conmemoran tres años de la catastrófica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, casi 20 años después de la invasión llevada a cabo por Estados Unidos tras los atentados del 11 de Septiembre.

La toma de Kabul, capital de Afganistán, por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021, tras el colapso sin resistencia del Gobierno prooccidental y la huida del presidente Ashraf Ghani, tomó por sorpresa a los estadounidenses y fue el punto final de una campaña relámpago en la que los islamistas radicales se hicieron con el control de las principales ciudades del país en solo una semana, produciendo un gran caos para evacuar a los desesperados afganos y extranjeros que no querían permanecer bajo el régimen talibán.

Si bien los talibanes no atacaron a las fuerzas occidentales durante toda la evacuación, el grupo terrorista ISIS-K (Estado Islámico del Gran Jorasán) perpetró un atentado el 26 de agosto de 2021, que fue producido por un atentado suicida y una explosión, en el que murieron 13 militares estadounidenses y 170 afganos.

Después del ataque, Biden prometió “cazar” a los responsables y lanzó ofensivas aéreas contra objetivos de ISIS-K.

Washington y sus aliados de la OTAN no lograron prever la rapidez con la que los talibanes tomarían el control de Afganistán, por lo que la retirada se realizó apresuradamente y de manera extremadamente caótica, dejando atrás a miles de afganos que habían ayudado a los países occidentales y que, por lo tanto, tenían derecho a ser evacuados.

Las naciones de Occidente evacuaron a sus ciudadanos que se encontraban en Afganistán, como así también a afganos que trabajaban como intérpretes, empleados de embajadas, activistas de derechos humanos y periodistas, entre otros.

En aquellos fatídicos días, el mundo observó con horror las imágenes en las que aparecían muchos afganos desesperados por huir del país en medio de un gran caos y una enorme confusión, especialmente fuera y dentro del aeropuerto de Kabul.

Las imágenes impactantes recibieron una amplia resonancia mundial y dieron la impresión de que Estados Unidos estaba "huyendo" de Afganistán.

Los acontecimientos demostraron un claro fracaso de la inteligencia estadounidense respecto de la supervivencia del Gobierno afgano y dañaron la imagen de Estados Unidos, aunque especialmente de la Administración Biden-Harris.

Kenneth McKenzie, entonces comandante del Comando Central de Estados Unidos, fue el encargado de anunciar que se había completado la retirada de Afganistán después de que algunos estadounidenses y afganos partieran en el último vuelo de rescate desde el aeropuerto de Kabul.

Tras el fin de la retirada, el presidente Joe Biden escribió: "Ahora nuestra presencia en Afganistán, que duró 20 años, ha terminado". Y agregó que el mundo deberá asegurarse de que los talibanes cumplan con su compromiso de permitir que la gente que desee abandonar Afganistán, pueda hacerlo.

El 31 de agosto, un día después del fin de la retirada de Afganistán, Biden ofreció un discurso vanagloriándose por la operación, a pesar del caos que se produjo y las duras críticas de las que era blanco su Gobierno. “Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a la cuestión de si se debe poner fin a esta guerra y cuándo hacerlo. Cuando me postulé para presidente, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido ese compromiso”, afirmó Biden. Y agregó: “No iba a extender una guerra para siempre. Y no iba a extender una salida para siempre”.

Luego de la retirada estadounidense, los talibanes declararon la "independencia" de Afganistán.

Los combatientes talibanes observaron cómo los últimos aviones estadounidenses despegaban y luego celebraron su victoria disparando al aire.

Más de 122,000 personas fueron rescatadas de Kabul desde el 14 de agosto hasta el 30 del mismo mes como parte de la operación de los países occidentales, después de que los talibanes completaran su toma de control de Afganistán.

La evacuación aérea terminó un día antes de la fecha límite final establecida por Biden: el 31 de agosto a la medianoche.

Horas antes de completar la retirada, las fuerzas estadounidenses lograron interceptar cinco cohetes disparados por ISIS-K contra el aeropuerto de Kabul.

Otra humillación de los talibanes a la Administración Biden-Harris: armas estadounidenses en manos de los terroristas afganos



En abril de 2022, un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, al que tuvo acceso CNN, señaló que las fuerzas estadounidenses dejaron equipos militares valorados en 7.000 millones de dólares en Afganistán durante la caótica retirada de 2021.

Se trata de armas que habían sido enviadas al Gobierno anterior durante 16 años y que quedaron en manos de los talibanes, quienes incluso exhibieron parte de los equipos para humillar a Estados Unidos en un reciente desfile militar que se llevó a cabo para celebrar sus tres años en el poder.

El equipo abandonado en Afganistán incluye armamento aire-tierra, vehículos militares, armas, equipos de comunicación, entre otros, subrayó el informe.

Las duras críticas de Trump



Si bien el Gobierno de Donald Trump firmó el acuerdo de retirada con los talibanes en febrero de 2020 y la Administración Biden-Harris lo implementó, el expresidente ha sido muy crítico con la manera en que se llevó a cabo la operación.

Recientemente, el candidato republicano a presidente manifestó en la red social Truth Social que la retirada de Afganistán fue “fallida” y “el momento más VERGONZOSO en la historia de nuestro país". Y agregó: "No sacas a nuestros soldados primero, los sacas al FINAL, cuando todo lo demás se haya hecho con éxito".

"Luego, Rusia invadió Ucrania, Israel fue atacado, y Estados Unidos se convirtió, y es, el hazmerreír en todo el mundo", sostuvo Trump.

La vida bajo los talibanes



La retirada estadounidense llevó a que los talibanes asumieran de nuevo el poder en Afganistán, lo que derivó, entre otras cosas, en la imposición de leyes islámicas extremas y un notable deterioro en los derechos de los afganos, especialmente de las mujeres. Además, el país enfrenta una dura crisis económica y humanitaria.

Recientemente, el Gobierno de los talibanes ha emitido una serie de leyes con el fin de seguir coartando las libertades de sus ciudadanos, entre las que se encuentra incluso una prohibición al sonido de las voces femeninas en público.

Además de la opresión talibán, los habitantes de Afganistán sufren de una pobreza extrema. Según organizaciones humanitarias internacionales, cerca de 24,000,000 de afganos viven en la línea de la indigencia o debajo de ella. Asimismo, el desempleo ha alcanzado niveles extremadamente altos.