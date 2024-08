El presidente del sindicato de camioneros dijo que no lo dejaron hablar en la DNC debido a los "elitistas corporativos"

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por 21 de agosto, 2024

Muchos fueron los republicanos que quedaron perplejos cuando vieron a Sean O'Brien en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee. Sin respaldar a Donald Trump, el presidente de Hermandad Internacional de Camioneros (Teamsters) habló ante los delegados republicanos y se convirtió en el primero en hacerlo en 121 años. Sin embargo, no pudo hacer lo propio en la Convención Nacional Demócrata, donde, según él, "elitistas corporativos" le cerraron la puerta.

"Hoy, los Teamsters estamos aquí para decir que no estamos en deuda con nadie ni con ningún partido. Crearemos una agenda y trabajaremos con una coalición bipartidista, lista para lograr algo real para el trabajador estadounidense. Y no me importa que me critiquen", expresó O'Brien durante la RNC en julio.

Sin embargo, al sindicalista no se le permitió hablar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Lejos de quedarse callado, teorizó sobre la decisión de dejarlo afuera, teniendo en cuenta que los Teamsters respaldaron al ticket Biden-Harris en 2020.

"Habría expuesto a esos mismos elitistas corporativos que nos atacan todos los días"

«Ambos partidos... hablé de los elitistas corporativos, hablé de los Uber del mundo, de los Lyft del mundo, hablé de Amazon en la RNC", comenzó O'Brien en diálogo con Fox News.

"Bueno, esas son clases de grandes donantes para la RNC, pero también son clases de grandes donantes para el DNC. Y sabes, hay relaciones allí en el DNC que tal vez no querían que hablara allí porque habría hablado con ese mismo grupo, habría expuesto a esos mismos elitistas corporativos que nos atacan todos los días", sumó.

Sin embargo, la DNC contó con la presencia de algunos miembros del sindicato retirados. Presentados por el senador de Michigan, Gary Peters, subieron al escenario para mostrar su apoyo a la fórmula demócrata, aunque esto no significa un respaldo oficial por parte del sindicato como tal.

Se espera que Kamala Harris se reúna con los Teamsters en un futuro cercano. Así lo confirmó recientemente la portavoz del sindicato que tiene más de un millón de afiliados, Kara Deniz.